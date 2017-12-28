Пять признаков, что он хочет бросить тебя, но не знает, как это сказать

1. Он не участвует в ссоре

Когда кто-то готов уйти из отношений, он перестает стараться ради них. Иногда усилия выражаются в том, что человек защищается в ходе ссоры, говорит о том, что он хотел бы изменить, хочет, чтобы его мнение было услышано…Он делает то, что может спровоцировать ссору. И ты должна переживать не о ссорах, а наоборот — об их отсутствии. Если вы не ссоритесь, это не значит, что он вдруг начал во всем с тобой соглашаться, это значит, что он стал равнодушным к тому, как все закончится, пишет Soulpost.ru.

2. Он говорит тебе обо всех своих недостатках

В отношениях мы стараемся показать себя с лучшей стороны. Мы хотим, чтобы наш партнер гордился нами. Если ты замечаешь, что мужчина вдруг начал говорить тебе обо всех своих недостатках, это значит, что он сам пытается тебя убедить расстаться с ним. Он не хочет сам бросать тебя, так что пытается переложить всю ответственность за расставание на тебя.

3. Он не выполняет свои обещания

Ничего, если он иногда забывает о чем-то, задерживается на работе и не успевает прийти на ужин к твоим родителям. Но если он постоянно говорит одно, а делает другое, если он уже не ведет себя так, будто вы встречаетесь, что-то не так. То, что он забывает о тебе, может говорить о том, что он ничего не хочет с тобой.

4. Он перестает делать тебе комплименты

Если ты замечаешь, что он больше не берет тебя за руку, не говорит, как хорошо ты выглядишь, не хвалит тебя, тогда ему не интересно сохранить ваши отношения. Некоторые мужчины более умелы в комплиментах, чем другие, но все мужчины знают, что их нужно говорить женщинам. Некоторые для этого используют слова, некоторые — цветы, или просто смотрят на нее так, что она понимает, о чем он думает. Если он уже давно не говорил тебе комплименты, попробуй напроситься на них. Если и это не помогает, тогда ты ему уже не интересна.

5. Он не инициирует общение

Ты всегда первой ему звонишь? Ты всегда первой пишешь ему? Он когда-нибудь сам начинает с тобой разговор, спрашивает о чем-то? Если он не проявляет никакой инициативы, даже если он сам по себе тихий и молчаливый, видимо у него уже нет чувств.