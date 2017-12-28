Американская певица удалила импланты и рассказала правду о них

Хотя женщина изначально обладала привлекательными формами, она комплексовала и думала: «Может если у меня будет большая задница, меня будут больше любить».

И она поставила себе ягодичные импланты. Но спустя годы после операции Кей Мишель сказала, что готова избавиться от них, потому что они плохо влияют на ее здоровье, пишет Soulpost.ru.

После того, как у американки началась сильная боль, она пошла на консультацию к врачу и узнала, то ее ноги просто не могут выдержать груз больших ягодиц.

Тем не менее, многие хирурги отказывались удалять импланты. Наконец певица нашла специалиста, который готов сделать операцию. По его словам, он постоянно сталкивается с подобной проблемой у пациенток после пластики ягодиц, но мало кто говорит об этом во всеуслышание. Тем более что у многих девушек просто нет средств на повторную операцию уже для удаления имплантов.