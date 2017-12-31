Читайте большой любовный гороскоп на 2018 год!

Желтая Собака, которая начнет свое правление в 2018 году, отличается верным и преданным характером. Важная черта тотема – его исключительная семейственность. Собака, как ни один другой знак гороскопа, ценит семью и тесный родственный круг. В борьбе за благополучие своих родных и близких она готова без всяких раздумий броситься в битву не на жизнь, а на смерть.
В 2018 году сфера любви будет находиться под пристальным вниманием тотема, характеризуясь, по большей части, счастливыми событиями и радостными днями. В этот год стоит подумать о заключении брака. Собака обещает, что он будет не просто удачным, а долгим и подкрепленным материальными благами, пишет Ya2018.com.
К сожалению, у тотема года есть и негативные черты – Собака является существом деспотичным до крайности и очень часто не видит других оттенков, кроме черного и белого. В 2018 году очень важно суметь поставить себя на место близкого человека, уделять ему время и проявлять готовность идти на разумный компромисс, чтобы сохранить тепло и комфорт отношений. Давайте рассмотрим подробнее любовный прогноз на будущий год, чтобы узнать, на что каждый из знаков зодиакального круга должен обратить особе внимание.
Прогноз для ОВНА
Желтая Собака обещает Овнам немало приятных сюрпризов на любовном фронте. Главный из них заключается в том, что у вас может появиться возможность перевести на любовные рельсы отношения, которые вы долгое время расценивали исключительно с позиций дружбы. Кстати, о новых романах, закрутившихся в 2018 году, не стоит говорить даже самым близким друзьям, чтобы не спугнуть свое счастье.
Дайте отношениям развиться и стать действительно серьезными, прежде чем представлять своего партнера кругу близких людей. Именно в этом году вы можете найти любовь всей вашей жизни, а уже к концу года у Овна возникнет мысль о создании новой семейной ячейки. Желтая Собака предостерегает вспыльчивых Овнов о необходимости усмирять свой гнев. Особенно это касается тех представителей знака, кто пребывает в браке – несдержанность не просто распалит давно потухшие конфликты, но и может привести к разрыву отношений.
Астрологи говорят, что разрывы, произошедшие у Овнов в 2018 году, скорее всего, будут фатальными – эту разбитую чашку склеить уже не получится. Овны, которые давно состоят в паре и задумываются о возможности вступить в брак, должны будут взять на себя всю инициативу в данном вопросе – ваш партнер будет отличаться пассивностью и не сможет сам решиться на серьезный поступок. По большому счету, вряд ли такой расклад поставит Овнов в тупик, ведь если они действительно любят, то готовы свернуть горы.
Прогноз для ТЕЛЬЦА
Представители этого знака в 2018 году с головой окунутся в океан любви. Собака позаботится о том, чтобы к вам испытывали теплые и нежные чувства буквально все, кто вас окружает. Тельцов будут баловать вниманием не только родственники и друзья, но и коллеги по работе. Не обойдется и без перспективных знакомств, ведь этот семейный и домашний знак зодиака очень нравится хозяйке года. Астрологи говорят, что даже семейные представители данного знака должны отказаться от привычной тактики домоседства.
Чтобы отношения с вашей половинкой получили свежую нотку, стоит больше ходить в гости, на выставки, в кино или просто прогуливаться по дорожкам ближайшего парка теплыми вечерами. Главный риск для семейных Тельцов – служебные интрижки. Обилие внимания может настолько вскружить вам голову, что захочется немного пошалить на стороне. Имейте в виду – итогом будет не просто карьерное падение, но и семейные разборки, ведь преданная Собака не прощает предательства.
Еще более актуален такой совет для одиноких Тельцов – расширение круга общения гарантированно поможет вам встретить человека, который способен создать с вами идеальную пару. Тем не менее, не стоит стараться примерить эту роль на каждую персону, которая вам симпатична. Проявите благоразумие, чтобы не попасть в сети меркантильной личности.
Уделите время и усилия тому, чтобы получше узнать человека и заглянуть ему в душу. Кроме того, обязательно вслушивайтесь в подсказки внутреннего голоса – в 2018 году он будет давать вам только полезные советы. Тельцам, которые уже нашли свою пару, но еще не вступили в брак, можно проверить силу любви путем организации совместного дела, ведь в год Желтой Собаки любовным партнерам удаются и финансовые дела.
Прогноз для БЛИЗНЕЦОВ
Близнецы могут уже начинать вспоминать партнеров, с которыми их когда-то связывали любовные отношения. В 2018 у вас вполне может случиться неожиданная встреча со старой любовью, которая получит новое развитие. Тем не менее, это может привести к осложнениям в жизни тех Близнецов, которые уже состоят в паре. Находиться на таком любовном распутье будет совсем неприятно. Не пытайтесь принять решение с наскока – оцените все прелести своей нынешней половинки и припомните, отчего вы расстались со старой любовью, а уже на трезвую голову решите, готовы ли вы пойти на разрыв ради возобновления старых отношений.
Одинокие Близнецы, безусловно, получат шанс обзавестись семьей, однако звезды говорят, что вы легко можете его упустить из-за резкой смены настроения и привычки постоянно витать в облаках. Не забывайте опускаться с небес на земную твердь и посматривать по сторонам, чтобы не пропустить ключевой знак судьбы. А вот семейным представителям этого знака придется несладко – астрологи предупреждают про активизацию конфликтов.
Причем приносить их будут извне, так как ваши родные и друзья будут постоянно давать советы и лезть не в свое дело. Своих родственников можете смело ставить на место, а вот с родными партнера не стоит конфликтовать. Лучше намекните, что в своем доме вы сами можете разобраться в ситуации. Особый риск специалисты по небесным светилам прогнозируют Близнецам-мужчинам, которых будет тянуть на любовные интрижки на стороне.
Прогноз для РАКА
Желтая Собака весьма благосклонно относится к представителям этого знака зодиака. Семейные и настроенные на партнерство Раки получат немало шансов устроить свою судьбу в сфере любовных отношений. Главное – не упустить подходящий момент. В 2018 году вам нужно чаще выбираться из своей крепости и проводить свободное время с друзьями, постоянно расширяя круг знакомств. И тогда уже во второй половине года вас можно будет поздравить с созданием гармоничной пары.
Еще один совет от звезд – стать целеустремленнее, открытее и активнее, так как есть риск, что предмет вашей симпатии постараются увести прямо из-под носа. Не стоит отдавать в руки конкурента этот ценный приз без борьбы. Раки, которые уже пребывают в паре, могут столкнуться с необходимостью неожиданного переезда по работе или учебе, что может породить конфликт с партнером. Подумайте хорошенько, прежде чем принимать такое ответственное решение.
Если вы устали от этих отношений, есть отличный шанс начать жизнь с чистого листа. В противном случае, решение должно быть принято вместе – готовы ли вы на совместный переезд? Иначе Раку придется отказаться от представленного судьбой шанса. Семейные Раки должны чаще бывать с любимым человеком наедине. Лучше отправиться в совместный отпуск, переложив заботы о детях на бабушек и дедушек. Такой шаг поможет вам вернуть ощущение влюбленности, которое сопровождало вашу пару в первые месяцы знакомства.
Гороскоп для ЛЬВА
Львов можно по праву назвать одними из самых влюбчивых представителей зодиакального круга. Частенько случается, что даже семейные Львы не прочь порезвиться где-то на стороне, предаваясь любовным утехам и заводя кратковременные интрижки. Астрологи говорят, что в 2018 году такая жизненная позиция чревата неприятными последствиями. Желтая Собака, которая не терпит измены и предательства, выведет вас на чистую воду. Львы должны четко определить для себя, что для них главнее – прослыть любовником-ловеласом с многочисленными победами на амурном фронте, или стать счастливым семьянином, погрузившись в спокойную жизнь.
Скажем даже больше – Львы, принявшие решение остепениться, могут стать счастливыми родителями, Собака гарантирует вам исключительно здоровое и крепкое потомство. Те же представители данного знака, которые захотят продолжить романы на стороне, рискуют не просто потерять семью, но и заполучить неприятные проблемы в сфере здоровья. А вот Львиц это предупреждение не касается – представительницы прекрасного пола будут пребывать в семейной гармонии, наслаждаясь уютом и любовью.
Одинокие Львы смогут найти себе пару лишь в том случае, если смогут стать глубже и душевнее. На внешний лоск и привлекательную внешность в 2018 году рассчитывать не приходится. Растрачивая себя на кратковременные интрижки и свидания на один раз, к концу года вы останетесь у разбитого корыта. Присмотритесь внимательнее к кругу давних знакомых – там точно есть личность, которая давно бросает на вас заинтересованные взгляды.
Прогноз для ДЕВЫ
Год, который пройдет под покровительством Желтой Собаки, для Дев ознаменуется двойственностью. С одной стороны, буквально в первые дни 2018 года они ощутят непреодолимое желание сменить имидж, что позитивно скажется на самооценке и внимании со стороны представителей противоположного пола. С другой – Девы будут тяготеть к гедонизму, наслаждаясь комфортом в тиши своего гнездышка. Астрологи предупреждают, что если вы не преодолеете природную лень, то закончите этот период жизни в одиночестве.
Только вам решать – замкнуться в себе и вести образ жизни затворника, или же выйти в свет и покорить сердце, которое будет согревать вас теплом еще долгие годы. Особые предостережения астрологи дают женщинам-Девам. В погоне за красотой и привлекательностью вы сократите время, которое обычно уделяли супругу. Сначала он безропотно будет принимать то, что вам нужно пройтись по шоппинг-центрам или салонам красоты, однако его терпение не вечно, и в конечном итоге это рискует вылиться в грандиозный скандал.
Главный посыл звезд заключается в том, что во всем нужно знать меру, в противном случае ваша красота рискует остаться невостребованной, а личная жизнь потерпит катастрофу. Одинокие Девы имеют шанс на встречу с человеком, который станет предметом их грез. Однако стоит проявить бдительность: влюбленные Девы способны без остатка раствориться в любимом человеке, чем могут воспользоваться не отягощенные совестью субъекты.
Прогноз для ВЕСОВ
Представители этого знака зодиака частенько пребывают в сомнениях. Эта особенность может сыграть с вами злую шутку в 2018 году. Желтая Собака позаботится о том, чтобы на вашем жизненном пути регулярно встречались весьма симпатичные личности, которые будут проявлять к Весам амурный интерес. Тем не менее, эти знакомства рискуют остаться без продолжения – пока Весы будут тщательно взвешивать все за и против, привлекательную персону могут увести у вас из-под носа. Весы, которые заведут роман в 2018 году, получат дополнительный бонус, ведь у влюбленных представителей знака просто волшебным образом повышается работоспособность!
Парящие на волне позитивных эмоций Весы готовы свернуть самые высокие горы, что положительно отразится на их карьерном положении и кошельке. Звезды предупреждают женщин-Весов о том, что не стоит пытаться завести романтические отношения на стороне. Вы совершенно не умеете скрывать эмоций, поэтому муж обязательно заподозрит неладное, а преданная Собака непременно позаботится, чтобы такое деяние было надлежащим образом наказано. Не послушаетесь этого совета – рискуете встретить конец года вовлеченными в бракоразводный процесс.
Мужчинам-Весам астрологи не дают особо строгих рекомендаций на 2018 год. Вам нужно просто больше времени проводить с супругой и постараться хотя бы иногда удивлять её небольшими подарочками и сюрпризами. Благодарная жена обязательно ответит вам сторицей в виде изысканных блюд и уюта в доме.
Прогноз для СКОРПИОНА
Скорпионам звезды не сулят легкого года. Неуступчивый характер и склонность к излишней агрессии могут привести к тому, что во второй половине периода правления Желтой Собаки они разорвут отношения с давним партнером, который всегда мирился с тяжелым характером Скорпиона. Для многих представителей, рожденных под влиянием данного знака, год пройдет в одиночестве. Если в обычное время Скорпионов не расстраивает такое положение дел, то в год Желтой Собаки они могут ощутить пустоту в душе, которую не заполнят даже вечеринки и посиделки с друзьями.
Тем не менее, тотем нового года не так строг, как кажется. Вам будет дан шанс пересмотреть свою манеру поведения и скорректировать негативные черты характера. Сумеете это сделать – в конце 2018 года вас будет ждать новая любовь. Год будет неожиданно успешным для Скорпионов, которые не так давно пережили развод. Вполне возможно вступление в повторный брак, который будет счастливым. Одинокие Скорпионы имеют шанс встретить свою судьбу и уже через пару месяцев отношений начать совместное проживание.
Астрологи говорят, что отношения будут счастливыми лишь в том случае, если вы сумеете не оказывать постоянного давления на вторую половинку. Отличным местом для перспективного знакомства станет транспорт, причем неважно, будет это метро, самолет или поезд. Так что откажитесь на время от личного авто и чаще отправляйтесь в поездки в другие города и страны.
Прогноз для СТРЕЛЬЦА
Год Желтой Собаки обещает стать для Стрельцов периодом, в котором они с головой погрузятся в любовные приключения и романтические свидания. Такое положение вещей придется по вкусу любвеобильным Стрельцам, однако им стоит иметь голову на плечах – амурные утехи могут закончиться неприятной болезнью, если вы будете пренебрегать средствами защиты. Если чувствуете, что готовы остановиться и создать пару с одним партнером, не спешите представлять его друзьям.
В близком окружении есть человек, который постарается создать о вас нелицеприятное мнение путем сплетен и наговоров. Виною всему будет банальная зависть. Семейным представителям Стрельцов нужно будет обуздать ревность, чтобы не допустить распада даже самого крепкого брака. Астрологи говорят, что эта разрушительная эмоция будет беспочвенной, так что не стоит оскорблять свою половинку бесконечными придирками, слежкой и просмотром списка телефонных звонков.
Мужчины-Стрельцы, которые еще не успели создать семью, могут решиться сделать предложение. Время исключительно благоприятствует таким начинаниям – период романтики в новосозданной семье продлится долго, а брак окажется счастливым, ведь ему будет покровительствовать Желтая Собака. А вот женщинам-Стрельцам скорого предложения руки и сердца ждать не стоит – текущий партнер не сможет решиться на такой ответственный шаг. Тем не менее, вы можете проявить женскую хитрость и подвести его к этой мысли.
Прогноз для КОЗЕРОГА
Большинство Козерогов в 2018 году будут кататься, словно сыр в масле. Им не придется прилагать никаких дополнительных усилий для романтических знакомств – внешняя привлекательность, умение подать себя с лучшей стороны и материальное благополучие обеспечат представителям этого знака исключительное внимание со стороны противоположного пола. У одиноких Козерогов появится огромный шанс на то, чтобы устроить свою личную жизнь.
Однако помните, что среди современных мужчин и женщин есть множество меркантильных особ, которые могут больше интересоваться вашим кошельком, нежели сердцем и душой. Лучшим местом для новых знакомств астрологи называют места для занятий спортом – посещайте фитнес-клуб, бассейн или просто отправляйтесь на пробежку. Семейным Козерогам Собака обещает поспособствовать в том, чтобы их дом был полной чашей, а вторая половинка относилась с нежностью и вниманием.
Единственное, что потребуется от вас – проводить меньше времени с друзьями, уделив семье максимум внимания. 2018 год – лучшее время для пополнения семьи. Желтая Собака обещает, что дети, зачатые в период её правления, будут расти на радость родителям. Козероги, которые уже обзавелись парой, не должны спешить с регистрацией отношений – год будет сложным и проверит их на крепость. Если же эта проверка будет пройдена с успехом, задумайтесь о том, чтобы перевести отношения на более серьезный уровень.
Прогноз для ВОДОЛЕЯ
Одинокие представители данного знака настолько свыклись с мыслью об одиночестве, что с удивлением могут обнаружить появление рядом человека, заставляющего сердце биться в ускоренном ритме. Водолей может испугаться этого явления, ведь он не привык испытывать такие волнующие чувства и даже склонен считать их слабостью. Но не переживайте: вы будете искренне любимы в ответ, а мысль о том, что вас обожают не просто за внешнюю привлекательность и материальное благополучие, принесет дополнительное удовольствие.
Астрологи говорят, что Водолей может потерять свое счастье. За периодом романтического всплеска у него всегда идет остывание. Он все реже уделяет время второй половинке, отправляясь на очередные посиделки к друзьям и подругам. Не прислушаетесь к предупреждению звезд – потеряете свой шанс на обретение любви всей жизни. Семейным Водолеям Собака обещает свое покровительство, заставив даже самое спокойное партнерство вспыхнуть страстью первых дней.
В вашу жизнь снова войдет романтика, которая была давно забыта в покое устоявшихся отношений. Такой всплеск положительных эмоций позволит Водолеям проявлять чудеса работоспособности. Вы можете сменить давно опостылевшую работу, решиться на переезд или открыть свой бизнес – любовь и поддержка семьи даст силы, чтобы воплотить в жизнь самые смелые планы.
Прогноз для РЫБ
Первая половина 2018 года станет для Рыб исключительно удачным периодом времени. Они будут регулярно заводить новые знакомства, большая часть из которых будет носить романтический характер. Ощущение влюбленности и дух витающей в воздухе романтики придадут Рыбам живительных сил: именно в такой атмосфере они чувствуют себя лучше всего. Не думайте, что эти подарки судьбы даются вам Собакой просто так: это возможность выбрать для себя человека, который может стать идеальной парой.
Главное – вовремя остановиться и прекратить череду однодневных свиданий, создав крепкую пару. Рыбы, которые не успеют сделать этого до начала второго полугодия, могут провести остаток 2018 года в одиночестве. Желтая Собака откроет потенциальным партнерам глаза на все ваши недостатки – за привлекательной внешностью и умением преподнести себя с лучшей стороны представители противоположного пола разглядят ваш эгоизм, упрямство и капризность.
Семейным Рыбам стоит бояться желаний развлечься на стороне. В вашем рабочем окружении есть личность, которая давно уже делает недвусмысленные намеки, желая вовлечь Рыб в амурные похождения. Не думайте, что это останется тайной – вторая половинка узнает об измене от ваших же коллег. Рыбы, которые пока еще не решились на создание семьи, не должны планировать свадебных торжеств. Высок риск, что в год Желтой Собаки вас потянет к бывшим, причем настолько сильно, что дело может дойти и до разрыва текущих отношений.