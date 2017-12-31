Читайте большой любовный гороскоп на 2018 год!

В 2018 году сфера любви будет находиться под пристальным вниманием тотема, характеризуясь, по большей части, счастливыми событиями и радостными днями. В этот год стоит подумать о заключении брака. Собака обещает, что он будет не просто удачным, а долгим и подкрепленным материальными благами, пишет Ya2018.com.

К сожалению, у тотема года есть и негативные черты – Собака является существом деспотичным до крайности и очень часто не видит других оттенков, кроме черного и белого. В 2018 году очень важно суметь поставить себя на место близкого человека, уделять ему время и проявлять готовность идти на разумный компромисс, чтобы сохранить тепло и комфорт отношений. Давайте рассмотрим подробнее любовный прогноз на будущий год, чтобы узнать, на что каждый из знаков зодиакального круга должен обратить особе внимание.

Прогноз для ОВНА

Желтая Собака обещает Овнам немало приятных сюрпризов на любовном фронте. Главный из них заключается в том, что у вас может появиться возможность перевести на любовные рельсы отношения, которые вы долгое время расценивали исключительно с позиций дружбы. Кстати, о новых романах, закрутившихся в 2018 году, не стоит говорить даже самым близким друзьям, чтобы не спугнуть свое счастье.

Дайте отношениям развиться и стать действительно серьезными, прежде чем представлять своего партнера кругу близких людей. Именно в этом году вы можете найти любовь всей вашей жизни, а уже к концу года у Овна возникнет мысль о создании новой семейной ячейки. Желтая Собака предостерегает вспыльчивых Овнов о необходимости усмирять свой гнев. Особенно это касается тех представителей знака, кто пребывает в браке – несдержанность не просто распалит давно потухшие конфликты, но и может привести к разрыву отношений.

Астрологи говорят, что разрывы, произошедшие у Овнов в 2018 году, скорее всего, будут фатальными – эту разбитую чашку склеить уже не получится. Овны, которые давно состоят в паре и задумываются о возможности вступить в брак, должны будут взять на себя всю инициативу в данном вопросе – ваш партнер будет отличаться пассивностью и не сможет сам решиться на серьезный поступок. По большому счету, вряд ли такой расклад поставит Овнов в тупик, ведь если они действительно любят, то готовы свернуть горы.

Прогноз для ТЕЛЬЦА

Представители этого знака в 2018 году с головой окунутся в океан любви. Собака позаботится о том, чтобы к вам испытывали теплые и нежные чувства буквально все, кто вас окружает. Тельцов будут баловать вниманием не только родственники и друзья, но и коллеги по работе. Не обойдется и без перспективных знакомств, ведь этот семейный и домашний знак зодиака очень нравится хозяйке года. Астрологи говорят, что даже семейные представители данного знака должны отказаться от привычной тактики домоседства.