Как сделать голливудские локоны: пошаговая инструкция и видео

Для начала тебе нужно тщательно помыть голову с шампунем, обязательно используй увлажняющий и питательный бальзам. Далее на влажные волосы нанеси специальное защитное масло либо спрей для термозащиты. Высуши волосы естественным путем или с помощью фена с теплым потоком воздуха. Далее нанеси на сухие локоны фиксирующий мусс или пенку, пишет Lady.tochka.net.

Чтобы создать крупные локоны самостоятельно, лучше всего использовать утюжок или плойку большого диаметра. С помощью зажима заколи верхний слой волос и начинай подкручивать волосы нижнего слоя от корней до кончиков. Крути волосы так, чтобы они лежали аккуратно на одну сторону. Когда ты закончишь крутить волосы, пройдись по ним расческой с редкими зубчиками. Зафиксируй укладку с помощью лака и, вуаля, прическа голливудские локоны готова!