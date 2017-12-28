Шесть опасных продуктов для прикорма грудничка

1. Молочные продукты (молоко, кефир, йогурты) – после 12 месяцев

Некоторые врачи рекомендуют начинать прикорм с кисломолочных продуктов, например с кефира. Однако методические рекомендации ВОЗ советуют вводить молочные продукты не раньше года. Речь идет о неадаптированных молочных продуктах, к которым относится молоко животных – кефир, йогурт, наринэ, биолакт и так далее, пишет Ivona.bigmir.net.

2. Соки – после 12 месяцев

Раньше именно с сока начинали знакомство малыша с прикормом. Сегодня же педиатры советуют отложить введение этого продукта минимум на год. Сок относится к тяжелым аллергенным продуктам, а содержащиеся в нем агрессивные фруктовые кислоты, минеральные соли и сахар, раздражают незрелый ЖКТ ребенка, в результате чего могут возникнуть проблемы с почками, поджелудочной железой, панкреатит, гастрит.

3. Бульоны – после 36 месяцев

Мясной бульон представляет собой экстракт, который раздражает желудок и кишечник ребенка. Не стоит спешить с его введением в рацион малыша.

4. Желток – после 12 месяцев

Польза яйца как источника железа сильно преувеличена. Да, содержание железа в яйце достаточно высокое, но его биологическая доступность низкая. Получается, что желток не настолько полезен в том объеме, в каком он дается малышу, и при этом еще и может вызвать аллергию у ребенка.

5. Мед

Это лакомство может содержать споры возбудителя ботулизма, Clostridium botulinum. ЖКТ ребенка содержит недостаточно кислоты для их уничтожения, поэтому мед для грудных детей нежелателен.

6. Чай (зеленый, черный, травяной) – после 24 месяцев

ВОЗ рекомендует ограничить употребление любых чаев до возраста двух лет. Безобидный и привычный для взрослого человека напиток увеличивает риск анемии, препятствуя полноценному усвоению железа. Кроме того, чаи на основе трав опасны лечебными свойствами растений, входящих в их состав. Дети в силу небольшого объема тела, а также интенсивного физического развития в большей степени подвержены фармакологическому воздействию компонентов, входящих в травяные чаи.