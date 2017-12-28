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Неудачная ринопластика оставила пациентку с дырой между глаз

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Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Жительница Таиланда поделилась фотографией неудачной пластической операции, в результате которой между ее глаз образовалась заметная дыра. Об этом сообщило издание Ettoday.

Женщина, пожелавшая скрыть свое имя, показала снимок своего лица с выступающим из переносицы силиконовым имплантатом. По ее словам, ей сделали ринопластику в одной из дешевых клиник города Хатъяй и занесли инфекцию. Однако там отказались помогать бывшей пациентке, пишет Rus.tvnet.lv.

В итоге она обратилась за помощью в одну из столичных клиник, где ей бесплатно извлекли имплантат, однако на его месте осталось отверстие диаметром примерно в сантиметр.

Доктора пока не знают, как исправить ситуацию. Неизвестно, собирается ли женщина подавать в суд на хирургов, сделавших первую операцию.

Фотографиями пострадавшая поделились и в Facebook в группе, посвященной неудачным пластическим операциям. Пост набрал три тысячи откликов.

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