Неудачная ринопластика оставила пациентку с дырой между глаз

Женщина, пожелавшая скрыть свое имя, показала снимок своего лица с выступающим из переносицы силиконовым имплантатом. По ее словам, ей сделали ринопластику в одной из дешевых клиник города Хатъяй и занесли инфекцию. Однако там отказались помогать бывшей пациентке, пишет Rus.tvnet.lv.

В итоге она обратилась за помощью в одну из столичных клиник, где ей бесплатно извлекли имплантат, однако на его месте осталось отверстие диаметром примерно в сантиметр.

Доктора пока не знают, как исправить ситуацию. Неизвестно, собирается ли женщина подавать в суд на хирургов, сделавших первую операцию.

Фотографиями пострадавшая поделились и в Facebook в группе, посвященной неудачным пластическим операциям. Пост набрал три тысячи откликов.