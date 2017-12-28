Эксперты рассказали, какие угрозы скрывают салоны красоты

Более двух третей опрошенных столкнулись с одной или несколькими проблемами со здоровьем после посещения салона красоты, к примеру, грибковыми инфекциями или симптомами респираторных заболеваний. О грибковых инфекциях сообщили 10% участников. У 42% возникли проблемы с кожей (зуд в области лица либо рук, порезы, ощущения жжения или покалывания, боль и покраснение вокруг ногтя, обесцвечивание ногтей), пишет Meddaily.ru.

Каждый шестой респондент жаловался на симптомы респираторных заболеваний (насморк, слезящиеся глаза, зуд в глазах, затрудненное дыхание и головную боль). Проблемы чаще появлялись после посещения маникюрных салонов по сравнению с парикмахерскими. Однако специалисты не уверены в существовании причинно-следственной связи.

Также ученые провели второе исследование. В нем участвовали 68 работников 40 маникюрных салонов. В основном это были женщины из Азии. Они жаловались на проблемы со здоровьем, вероятно, связанные с работой. Исследователи обнаружили, что большинство участников прошли обучение только на английском языке, а на своем родном - нет. Ученые считают: работникам салонов необходима всесторонняя подготовка.

Специалисты подготовили несколько советов для тех, кто часто ходит в салоны красоты. Для начала следует убедиться в чистоте салона и наличии лицензии. Затем нужно выяснить, как дезинфицируют инструменты. Важно спросить, стерилизуют ли их в автоклаве. Повреждения, полученные во время маникюра или педикюра, должны быть правильно обработаны. Диабетикам эксперты рекомендуют делать педикюр в салонах с особой осторожностью.