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Диетологи выбрали самые опасные праздничные блюда

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Снимок иллюстративный | ФОТО: Scanpix

От употребления этих традиционных в новогодние праздники блюд лучше отказаться, если хочется иметь стройную фигуру, считают специалисты. С ними не только можно легко перебрать с калориями, - их состав слишком сложен для переваривания.

В частности, нанести серьезный урон фигуре, по мнению диетологов, могут многослойные салаты. В них присутствуют не только несколько калорийных ингредиентов, но и содержится много майонеза, в котором очень много жира, пишет Medikforum.ru.

Также эксперты против жареного красного мяса. В нем и без того достаточно жиров, а добавление масла для жарки и вовсе превращает блюдо в «жирную бомбу». Если и жарить мясо, - то на гриле, отметили врачи. Кстати, мясная нарезка тоже во вредном списке, - это источник слишком большого количества соли и жиров.

Не дружат со стройной фигурой и фаршированные блюда, - например, грибы и овощи с мясом или другими ингредиентами. Хотя овощи полезны, в расплавленном сыре и в майонезе они, прежде всего, станут крайне калорийными, предостерегли диетологи.

Другими опасными продуктами были названы торты, кексы, пирожные, а также тарталетки с начинкой.

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