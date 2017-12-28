«Она просто развлекается». Трехлетняя девочка любит делать макияж, а ее мать отбивается от критиков

Многие родители хотят, чтобы их маленькая принцесса была самой прекрасной. Некоторые хотят этого до фанатизма, навлекая на себя ярость интернета. Пользовательница Instagram под названием MyMakeupCover показала видео, на котором ее трехлетняя дочь Лириана наносит на себя макияж. Причем делает это с явным удовольствием и, можно даже сказать, неким профессионализмом, пишет Medialeaks.ru.

Видно, что девочка позирует и ей явно по душе происходящее. Однако подписчики посчитали, что это издевательство над ребенком и мать просто использует дочь.

Разгневанные комментаторы начали приводить в качестве аргументов то, что девочка еще слишком мала для косметики, то, что косметика для детской кожи вредна, и самое главное, что, повзрослев, она не будет чувствовать себя красивой без макияжа.

Один из комментаторов написал сакральное, что ребенок должен быть ребенком — бегать на улице, быть грязным и играть с друзьями, а не сидеть в Instagram с косметикой.

Оказалось, что у девочки есть брат и детям посвящен отдельный аккаунт, в котором еще больше роликов о макияже. Впрочем, Лириана, похоже, вообще любит рисовать у себя на лице, неважно чем.

Это стало одним из главных аргументов защитников девочки и ее матери. Люди начали рассказывать истории о том, что у них в детстве была собственная маленькая косметика, и нет ничего плохого в том, что дети рисуют на себе.