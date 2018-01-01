Побалуйте себя: простой рецепт брауни на сковороде

Ингредиенты

сливочное масло 100 г

черный шоколад 100 г

яйца 2 шт.

сахар 100 г

горсть нарезанных орехов

мука 35 г

какао 35 г

разрыхлитель 0.5 ч.л.

щепотка соли

щепотка соды

45 мин 8 порции

1. Небольшую сковороду (диаметр около 20 см) с толстым дном смазать маслом и застелить пергаментной бумагой, пишет Ivona.bigmir.net.

2. Разрезать шоколад и сливочное масло на кусочки, растопить в микроволновой печи. Размешать венчиком до получения однородной массы.

3. Яйца хорошо растереть вместе с сахаром. Добавить шоколад, орехи и перемешать.

4. Всыпать муку, разрыхлитель, соль, соду, какао. Перемешать и выложить в подготовленную сковороду. Накрыть крышкой.

5. Готовить на среднем огне около 30 минут. Готовность проверить зубочисткой.

6. Подавать брауни вместе с мороженым, взбитыми сливками и ягодами.