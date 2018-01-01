Побалуйте себя: простой рецепт брауни на сковороде

Этот десерт ничуть не уступает брауни, приготовленному обычным способом, поэтому является отличным решением, когда нет доступа к духовке, например, на даче.
Ингредиенты
сливочное масло 100 г
черный шоколад 100 г
яйца 2 шт.
сахар 100 г
горсть нарезанных орехов
мука 35 г
какао 35 г
разрыхлитель 0.5 ч.л.
щепотка соли
щепотка соды
45 мин 8 порции
1. Небольшую сковороду (диаметр около 20 см) с толстым дном смазать маслом и застелить пергаментной бумагой, пишет Ivona.bigmir.net.
2. Разрезать шоколад и сливочное масло на кусочки, растопить в микроволновой печи. Размешать венчиком до получения однородной массы.
3. Яйца хорошо растереть вместе с сахаром. Добавить шоколад, орехи и перемешать.
4. Всыпать муку, разрыхлитель, соль, соду, какао. Перемешать и выложить в подготовленную сковороду. Накрыть крышкой.
5. Готовить на среднем огне около 30 минут. Готовность проверить зубочисткой.
6. Подавать брауни вместе с мороженым, взбитыми сливками и ягодами.