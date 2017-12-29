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Врачи назвали список вещей, которые были найдены в вагинах пациенток в 2017 году

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Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Комиссия по безопасности потребительских товаров США опубликовала список предметов, обнаруженных врачами внутри своих пациенток в 2017 году, сообщает Mirror. Список состоит из 16 пунктов, и некоторые из них по-настоящему удивляют.

Итак, из влагалищ пациенток врачи извлекли:

Ароматическое мыло

Крышку от дезодоранта

Крышку от бутылки

Эрекционное кольцо с шипами

Кремниевые шарики

Мяч

Велосипедный отражатель

Губку

Наушники

Горячее полотенце

Телефон и деньги

Глину

Подсвечник

Леденец

Анальные шарики на порванной нитке

Игрушечную волшебную палочку

Врачи напомнили, что средняя глубина влагалища составляет всего 9,6 см, что делает некоторые находки по-настоящему ошеломительными, пишет Life.ru.

В ряде случаев пациентки поделились комментариями относительно обнаруженных в них предметов. Так, обладательница телефона и денег рассказала, что парень засунул их в нее во время секса. Владелица губки пыталась использовать ее вместо тампона во время менструации, чтобы иметь возможность поплавать. А женщина, внутри которой нашли кремниевые шары, сообщила врачам: "Вы знаете, иногда мой муж уезжает из города".

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