Врачи назвали список вещей, которые были найдены в вагинах пациенток в 2017 году

Итак, из влагалищ пациенток врачи извлекли:

Ароматическое мыло

Крышку от дезодоранта

Крышку от бутылки

Эрекционное кольцо с шипами

Кремниевые шарики

Мяч

Велосипедный отражатель

Губку

Наушники

Горячее полотенце

Телефон и деньги

Глину

Подсвечник

Леденец

Анальные шарики на порванной нитке

Игрушечную волшебную палочку

Врачи напомнили, что средняя глубина влагалища составляет всего 9,6 см, что делает некоторые находки по-настоящему ошеломительными, пишет Life.ru.

В ряде случаев пациентки поделились комментариями относительно обнаруженных в них предметов. Так, обладательница телефона и денег рассказала, что парень засунул их в нее во время секса. Владелица губки пыталась использовать ее вместо тампона во время менструации, чтобы иметь возможность поплавать. А женщина, внутри которой нашли кремниевые шары, сообщила врачам: "Вы знаете, иногда мой муж уезжает из города".