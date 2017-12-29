Врачи назвали список вещей, которые были найдены в вагинах пациенток в 2017 году

Комиссия по безопасности потребительских товаров США опубликовала список предметов, обнаруженных врачами внутри своих пациенток в 2017 году, сообщает Mirror. Список состоит из 16 пунктов, и некоторые из них по-настоящему удивляют.
Итак, из влагалищ пациенток врачи извлекли:
Ароматическое мыло
Крышку от дезодоранта
Крышку от бутылки
Эрекционное кольцо с шипами
Кремниевые шарики
Мяч
Велосипедный отражатель
Губку
Наушники
Горячее полотенце
Телефон и деньги
Глину
Подсвечник
Леденец
Анальные шарики на порванной нитке
Игрушечную волшебную палочку
Врачи напомнили, что средняя глубина влагалища составляет всего 9,6 см, что делает некоторые находки по-настоящему ошеломительными, пишет Life.ru.
В ряде случаев пациентки поделились комментариями относительно обнаруженных в них предметов. Так, обладательница телефона и денег рассказала, что парень засунул их в нее во время секса. Владелица губки пыталась использовать ее вместо тампона во время менструации, чтобы иметь возможность поплавать. А женщина, внутри которой нашли кремниевые шары, сообщила врачам: "Вы знаете, иногда мой муж уезжает из города".