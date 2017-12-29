Эксперты рассказали, как худеть во время зимних тренировок

Исследователи из Великобритании в очередной раз доказали, что зимой человек сжигает больше калорий, чем летом, если речь идет о занятиях на свежем воздухе. Основной задачей нашего организма в холодное время является поддержка стабильной температуры, и при холоде тело вынуждено сжигать дополнительное количество жира для производства энергии, которой мы себя и отапливаем. Однако существуют определенные особенности, о которых знают опытные персональные тренеры, и учет этих особенностей позволяет оптимизировать зимние тренировки, пишет Medikforum.ru.

Для того чтобы сохранить важную для внутренних органов температуру в холод, организм снижает уровень кровотока, удерживая концентрацию крови ближе к сердцу и внутренним органам. Из-за этого замедляется сердцебиение и метаболизм, так как тело пытается сберечь энергию и сохранить тепло. Именно в этот момент у нас начинается озноб, ведь мы дрожим от холода из-за сокращения мышц, с помощью которого организм производит дополнительное количество тепла за счет сжигания накопленной в жире энергии. Как только мы начинаем относительно устойчивую по темпу зимнюю тренировку, тело пытается согреться за счёт усиления сжигания жира. При ускорении сердцебиения, кровообращение и тепло возвращаются к рукам, ногам и другим зонам тела, из-за чего озноб уже не требуется. После достижения именно этой отметки мы начинаем сжигать калории так, как делали бы это при любой температуре, что зимой, что летом.

Но если нам необходимо сжечь немного дополнительных калорий, для этого достаточно просто прогуляться пешком по улице. Прогулка в умеренном темпе и в не слишком теплой одежде не дает сердцу стучать слишком сильно для того, чтобы избавить нас от озноба. При этом мы придерживаемся достаточного количества активности, чтобы продолжать сжигать жир. Небольшая по длительности и продолжительности прогулка зимой идеально подходит для сжигания дополнительного количества энергии.