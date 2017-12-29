Стоит ли отправлять мужчине свои интимные фото

С появлением интернета мир изменился окончательно и бесповоротно. Он помогает нам работать, путешествовать, обучаться, развлекаться и, конечно, знакомиться, пишет Lady.mail.ru.

«Раньше было как: люди встречались, ходили на свидания, общались, сближались. И только после этого у них случался секс, — объясняет психолог и сексолог Инна Мельникова. — Сейчас все происходит задом наперед: знакомятся в Сети, потому что нет времени. Люди хотят эмоций, но не желают тратить время и силы на ухаживания, сближение. Поэтому переписка скорее приводит не к встрече, а к обмену подробностями личной жизни и пикантными фотографиями».

Если раньше эротические фото отправляли друг другу в устоявшихся парах, чтобы привнести в отношения что-то новое, поддержать близость в случае длинной командировки, то сейчас послать игривый снимок можно и незнакомцу с сайта. Разница не только в скорости перехода к более личному, но и в доверии: в первом случае оно есть, во втором — увы, отсутствует.

«Проблема в том, что даже непродолжительное общение в Сети (от нескольких дней) создает впечатление, как будто вы уже знакомы и все друг о друге знаете, — считает Инна Мельникова. — Можно посмотреть профиль партнера в соцсетях, почитать, о чем он пишет. Однако интернет только создает иллюзию доверия и близости. На самом деле этого нет».

Кто и зачем отправляет

Было бы глупо отрицать, что и мужчины, и женщины делают это ради удовольствия. И все же, не только.

«Мужчины хотят сэкономить время. Они хотят оценить заранее, по фотографиям, насколько женщина симпатична. Но напрямую об этом чаще всего не пишут. А просто отправляют свои фото, стимулируя женщину сделать то же самое», — говорит Инна Мельникова.

Логика мужчин проста: если мы уже пообщались до встречи в Сети, говорили о личном и даже обменялись фотками, то при первой же встрече в реальной жизни вероятность сразу заняться сексом сильно увеличивается.

«Женщины же в большинстве своем все же ориентируются на более продолжительную связь. Когда появляется мужчина, который ей симпатичен, она думает, что может создать с ним отношения. И если он просит фото, она боится потерять эту возможность, отказав ему», — считает эксперт.

Мужчины манипулируют этим страхом, настаивают, давят. Но важно понимать: тот, кого действительно интересует общение, знакомство и отношения, не побоится отказа.

Есть такой нюанс: общение через интернет продолжается, пока есть эмоции, динамика. Интимные фото помогают поддерживать возбуждение, драйв. Чтобы поддерживать связь, нужен более сильный стимул, более откровенные фото. Если в отношениях не появляется ничего нового — встреч, общения, знакомства, узнавания, — то остается стимулировать эту переписку только фотками.

Как себя обезопасить

Вообще, не стоило бы и рассуждать об откровенных фотографиях. Мало ли кто как развлекается в интернете. Но здесь встает большой вопрос безопасности: еще неизвестно, кто, где и когда может опубликовать эти пикантные снимки.

Инна Мельникова предлагает несколько способов защитить себя.

1. Отправлять не свои фото, а чужие. И не обязательно выдавать себя за кого-то. В принципе любые возбуждающие фото красивых женщин, мужчин и пар, неплохо подогреют взаимный интерес.

2. Следить, чтобы в кадр не попадало лицо. Даже если фото где-то и всплывет, никто не узнает обладательницу этой шикарной груди.

3. Не бояться отказывать. Если женщина реально понравилась мужчине, и он хочет с ней встретиться, отказ его не смутит.

4. Сделать в студии красивую эротическую фотосессию. Даже если ты так и не решишься никому ее показать, то все равно получишь отличный опыт, который раскрепощает и поднимает самооценку.