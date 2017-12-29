Никогда не покупайте замороженные десерты! В них есть наночастицы, вызывающие рак

По словам специалистов, они содержат пищевые добавки E171 (диоксид титана) и E172 (оксид железа), передает Lifter.com.ua.

Опыты на крысах показали, что краситель E171 способствует развитию рака желудка. Именно его обнаружили в рождественских кексах таких уважаемых брендов, как Leclerc, Lidl, Auchan, Monoprix, Picard, Lenôtre или Fauchon.

Рождественская выпечка - не единственный продукт, содержащий наночастицы этого вредоносного красителя.

Они попадают на стол потребителей вместе с конфетами и на Хеллоуин, и на Пасху, и на Рождество. По словам защитников прав потребителей, эти опасные вещества должны быть запрещены. Как минимум, о них следует упоминать на этикетке, как того требует законодательство ЕС.

В целом, в поле зрения исследователей попали не менее 350 различных образцов батончиков, шоколадных конфет, печенья и других продуктов, популярных среди детей.