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Никогда не покупайте замороженные десерты! В них есть наночастицы, вызывающие рак

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Чизкейк | ФОТО: Scanpix

Организация по защите окружающей среды в ЕС утверждает, что в популярных замороженных десертах, которые люди раскупают перед рождественскими праздниками, присутствуют вредные наночастицы, пишет 20 minutes.

По словам специалистов, они содержат пищевые добавки E171 (диоксид титана) и E172 (оксид железа), передает Lifter.com.ua.

Опыты на крысах показали, что краситель E171 способствует развитию рака желудка. Именно его обнаружили в рождественских кексах таких уважаемых брендов, как Leclerc, Lidl, Auchan, Monoprix, Picard, Lenôtre или Fauchon.

Рождественская выпечка - не единственный продукт, содержащий наночастицы этого вредоносного красителя.

Они попадают на стол потребителей вместе с конфетами и на Хеллоуин, и на Пасху, и на Рождество. По словам защитников прав потребителей, эти опасные вещества должны быть запрещены. Как минимум, о них следует упоминать на этикетке, как того требует законодательство ЕС.

В целом, в поле зрения исследователей попали не менее 350 различных образцов батончиков, шоколадных конфет, печенья и других продуктов, популярных среди детей.

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