Два побочных эффекта кесарева сечения, о которых вы обязаны знать

Решать это она должна на приеме у гинеколога и по его рекомендации, но есть вещи, о которых нужно знать. В данной статье мы поговорим о преимуществах и недостатках естественных родов и кесарева сечения, пишет Lifter.com.ua.

Преимущества естественных родов для матери и ребенка:

После таких родов организм восстанавливается быстрее, становление лактации происходит легче.

При кесаревом сечении малыш испытывает колоссальный шок из-за перепада давления «внутри» и «снаружи».

Рубец на матке заживает намного дольше, чем разрывы после естественных родов. Вероятность осложнений тоже намного меньше.

Женщина, которая пережила естественные роды, испытывает вполне оправданную гордость за себя.

Во время естественных родов женщина остается полноценным, активным участником родового акта.

У ребенка, рожденного естественным путем, риск возникновения проблем с дыхательной системой намного ниже.

Даже после перерезания пуповины между матерью и ребенком сохраняется неразрывная связь.

У таких детей иммунитет намного лучше.

Недостатки естественных родов: женщина может испытывать сильные боли. На них тратится много сил, энергии и времени.

В случае слабой родовой деятельности врачам приходится использовать вакуум-экстрактор, чтобы достать ребенка.

Или же брать в руки специальные щипцы: их вводят в тело матери, замыкают вокруг головки ребенка и вытаскивают его.

Преимущества кесарева сечения для матери и ребенка:

Оно считается менее болезненной процедурой, по сравнению с естественными родами.

Матери не угрожают разрывы промежности, ведь плод не проходит через родовые пути.

Кесарево значительно быстрее, чем естественные роды.

Операцию можно запланировать на удобное время, день недели.

В случае кесарево риск получения родовых травм снижается.

Недостатки: у женщины может открыться кровотечение, она может заразиться инфекцией, период восстановления после кесарево длится гораздо дольше.