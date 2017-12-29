Восемь правил моды, которые вы обязаны полюбить

1. Материал важнее, чем покрой.

Если приходится выбирать между кроем и качеством ткани, всегда отдавайте предпочтение последнему. Простое платье из хорошего материала смотрится во много раз эффектнее, чем сложное дизайнерское творение из дешевой синтетики, пишет Lifter.com.

Учитывайте также и материал аксессуаров — это важно для сочетаемости.

2. Верьте в силу розового.

Да-да, вы не ослышались. Хотя многие шарахаются от розового, он не зря считается такой классикой. Этот цвет мгновенно придает любой даме красоты и уверенности.

Видимо, дело в том, что розовый идеально сочетается с цветом кожи. Поэтому запомните: если не знаете, что надеть, — надевайте розовый!

3. Всем нужна хотя бы одна белая блуза.

Белая блузка кажется вам старомодной и недостаточно стильной? А зря!

Белая блузка минималистичного кроя подходит к любому сезону, отлично сочетается с узкими джинсами и любыми юбками, а если добавить туфли на каблуках, то сразу получится элегантный и неизменно стильный образ.

4. Никогда не носите лифчики с чашечками.

В наше время превыше всего ценится естественная красота.

Стильные женщины не пытаются изменить свое тело и знают, что маленькая грудь позволяет создать неотразимый образ не хуже большой.

5. Покупайте одежду по фигуре.

Если только вы не задались целью создать образ «бэгги» из свободной одежды, всегда покупайте одежду точно по размеру.

Не покупайте слишком узкие или просторные вещи только потому, что они вам очень нравятся, иначе пожалеете. Разве может платье быть красивым, если оно на вас плохо сидит?

6. Избегайте показухи.

Это в особенности касается аксессуаров с огромными логотипами. Стильной женщине не пристало быть ходячей рекламой модных брендов. Красота — не в бренде, а в том, как вы его носите.

7. Не жалейте денег на нижнее белье.

Многие уделяют внимание только верхней одежде, игнорируя нижнее белье — мол, его все равно не видно.

Но это большая ошибка! Дешевый бюстгальтер может изуродовать форму груди, не говоря уж о том, что под тонкой одеждой его зачастую видно. Кстати, не забывайте, что бюстгальтер тоже надо подбирать под платье — иногда лямки способны испортить весь эффект!

8. Всегда смотритесь в зеркало перед выходом из дома.