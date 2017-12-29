Как уложить ребенка спать в новогоднюю ночь: советы эксперта

Если вы еще не решили, во сколько уложить ребенка спать в новогоднюю ночь и волнуетесь, что шум праздника и фейерверков разбудят малыша, обратите внимание на следующие рекомендации.

Совет №1. Ориентируйтесь на возраст ребенка

До 4-6 месяцев. В этом возрасте у детей еще не устоялся постоянный ритм сна и бодрствования. Так что если малыш вдруг проснулся под бой курантов и явно бодрствует, расслабьтесь и получайте удовольствие. Такая ночь бывает раз в году.

До 3-4 лет. В этом возрасте все же стоит уложить ребенка в привычное для него время. Биоритмы большинства детей ориентированы на ранний подъем, скорее всего, ребенок проснется в свои привычные 7-8 утра и не выспится. Это особенно актуально для «режимных» детей, которые уже не спят днем, для семей, в которых дети всегда встают рано. Все подарки ребенок с радостью обнаружит утром под елкой. И, возможно, даст родителям подремать еще часок, разбирая новые игрушки.

От 4-5 лет. Ваши дети встречают Новый год «по-взрослому»? Тогда нужно обеспечить им 2-3 часа дневного сна перед праздником. Если уложить на дневной сон так и не удалось, объявляйте отбой сразу после боя курантов.

5-7 лет и старше. Ребенок уже может поспать подольше утром и выспаться после позднего отхода ко сну. Но и в этом возрасте желательно организовать хотя бы непродолжительный дневной сон перед новогодней ночью. Даже если ребенок не заснет днем, а просто спокойно полежит в полумраке и отдохнет, это позволит ему не переутомиться к полуночи.

Старше 10-12 лет. Дети уже легко перенесут разовый сбой режима. Но важно к концу каникул вернуться к привычному распорядку дня, чтобы не начинать школьное полугодие с недосыпа и усталости.

Если ребенок лег спать позже обычного, ожидайте сбоя режима и, как следствие, некоторого ухудшения в его поведении. Не волнуйтесь, детский организм легко компенсирует недосып. Будьте терпеливы и постарайтесь вернуться к привычному ритму как можно быстрее.

Совет №2. Используйте белый шум

Когда за окном гремит салют, а соседи за стеной не расходятся до утра, белый шум в комнате спящего малыша может стать вашим спасением.

Белый шум – это ровный шумовой фон. Например, шум близкого водопада, журчание воды, льющейся из душа, шум пылесоса или вентилятора.

Белый шум помогает детям спать дольше и крепче, способствует более быстрому засыпанию, помогает успокоить малыша. А в новогоднюю ночь нам особенно важно еще одно его свойство: монотонные, повторяющиеся звуки способны «отсекать» лишний резкий шум.

Лайфхаки:

► Если у вас нет специальной машины или игрушки с генератором белого шума, используйте приложение на телефоне или планшете. Хорошим решением может стать увлажнитель воздуха, который издает ровный и комфортный шумовой фон.

► Белый шум можно использовать в течение всего ночного сна, соблюдая важные условия: громкость белого шума не превышает 50 дБ (ориентир на слух – громкость льющейся из душа воды или сильного дождя за окном).