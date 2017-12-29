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Ученые раскрыли лучший способ варить кофе

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Кофе. Иллюстративный снимок. | ФОТО: Panther Media/Scanpix

Химики из Университета Томаса Джефферсона в США пришли к выводу, что заваривание кофе холодным способом приводит к повышенному уровню концентрации кофеина в напитке. Работу ученых опубликовал Scientific Reports.

Отмечается, что были изучены четыре вида кофе. Напитки сравнили с помощью традиционного заваривания кипятком и холодным способом (приготовление занимает от 10 часов до суток при воде комнатной температуры), пишет Rus.tvnet.lv.

В исследовании использовались зерна средней и темной обжарки, грубого и среднего помола.

Ученые сравнили химический состав получившихся напитков и пришли к выводу, что при холодном заваривании кофе, к примеру, темной обжарки и грубого помола выделяется 1000 миллиграммов кофеина на литр напитка.

А при приготовлении кофе с помощью кипятка концентрация этого вещества не превышает 800 миллиграммов.

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