После праздника: пять эффективных рецептов отбеливающих масок в домашних условиях

Отбеливающие маски помогут тебе:

выровнять цвет лица;

избавиться от пигментных пятен;

избавиться от последствий неудачного загара, а также некачественного пилинга;

осветлить черные точки на коже.

Маски из глины. Давно известно, что маски из глины способны отбеливать кожу и придавать ей здоровый и ровный оттенок. Существует большое количество различных масок из глины. Так, например, ты можешь использовать как китайскую маску из глины для лица, так и маску из зеленой глины. Тебе понадобится: отвар из цветов ромашки, ложка глины. Смешай до однородной массы и держи на коже в течение пяти минут. Смой теплой водой и нанеси увлажняющий крем на кожу, пишет Lady.tochka.net.

Маска из дрожжей. Эта маска подходит как для лица, так и тела. Дрожжи, которые мы используем во время приготовления - настоящий кладезь различных витаминов группы В. Для того чтобы приготовить маску, тебе понадобятся сухие дрожжи, молоко (если кожа сухая, то возьми с повышенной жирностью). Размешай и доведи массу до состояния "сметаны". Нанеси на лицо и подержи 30 минут, смой теплой водой.

Маска из сметаны и петрушки. Такая маска является самой классической. Она подходит любому типу кожи и действует эффективно. Тебе необходимо растолочь немного петрушки и смешать со сметаной и нанести на лицо. Держи 15 минут и смой теплой водой.

Маска из лимона и перекиси водорода. Очень эффективная отбеливающая маска. Однако, учитывая наличие перекиси водорода, стоит быть с ней осторожной. Тебе понадобится: взбить яйцо до пены, добавить пару капель сока лимона и 10 капель 3-процентной перекиси. Нанеси на лицо и подержи 20 минут. Смой теплой водой и нанеси увлажняющий крем.

Маска из соды. Пищевая сода осветляет кожу следующим образом: щепотку соды раствори в 4 столовых ложках фильтрованной воды, смачивай в растворе ватный тампон и прикладывай к проблемной, пигментированной зоне лица.