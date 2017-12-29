Что подарить ребенку на Новый год 2018

Если ваш ребенок уже в том возрасте, когда знают, что Деда Мороза не существует, это отнюдь не означает, что он ждет подарки на Новый год с меньшим трепетом. Как раз наоборот – чадо в курсе, что в роли волшебника выступают папа с мамой, и делает все возможное, чтобы внушить им, насколько жизненно важен для него желаемый подарок, пишет Lady.tochka.net.

Новый год: что подарить ребенку от 6 до 10 лет

Выберете новогоднюю книгу с красивыми картинками, которую не только будет нравиться рассматривать, но которая поможет узнать ребенку что-то новое.

Многим детям этого возраста нравиться мастерить. Можно выбрать набор для творчества на любую тему. Игрушка, сделанная своими руками, будет непременно самой дорогой и любимой.

Хорошим подарком для будущих мужчин могут быть наборы строителя, гонщика, пирата или радиоуправляемые игрушки.

Очередной совет, что подарить ребенку на Новый год. Девочке прекрасно подойдут в виде подарков наборы учительницы, парикмахера, визажиста, феи или комплекты с украшениями, как готовыми, так и с элементами творчества.

Для ребят-спортсменов отлично подойдут перчатки и боксерская груша, лук со стрелами, футбольный или баскетбольный мячи.

Начиная с 5-6 лет, дети любят играть в настольные игры. Настольная игра может быть не только развлекающей, но и обучающей.

Что подарить на Новый год ребенку от 11 до 14 лет

Практически все дети в этом возрасте имеют собственный компьютер, поэтому можно подарить что-то для компьютера (например, хорошие наушники).

Чехол для телефона или другой аксессуар может быть отличным подарком. Ну а если телефона у ребенка еще нет, то это самое лучшее время для такого подарка.

Для серьезных детей, которые уже имеют увлечения, можно подарить хорошую цифровую камеру, туристическое снаряжение, швейную машинку и т.п.

Дети очень любознательны и обычно многие из них любят путешествовать. Можно подарить на Новый год путешествие с группой ровесников или предложить отдохнуть по путевке в детском лагере.

Лыжи, коньки, сноуборд или даже санки - это все станет отличным подарком и развлечет ребенка на зимних каникулах.