Десять новогодних игр для детей: устрой ребенку праздник

"Рыбак"

Натягиваем веревку, на нее подвешиваем на ниточках маленькие подарки – игрушки, конфеты, брелки, воздушные шарики. Участникам по очереди завязывают глаза и дают в руки ножницы, подводят к веревке, чтоб они выбрали наугад и срезали себе подарок. И так пока призы не закончатся, пишет Lady.tochka.net.

Эстафета с прыгунами

Для игры надо два крепких полотняных мешка и две команды детей. Дети должны в мешках наперегонки прыгать до определенного места. Можно усложнить – пусть дети прыгают по двое в мешке. Радостные вопли и куча мала обеспечены.

Веселые снежки

Для игры надо много "снежков" из ваты. Есть два варианта игры – дети наперегонки собирают снежки в мешок или просто бросаются друг в друга.

Новогодний конкурс для рукодельниц

Дети наперегонки вырезают из бумаги или салфеток снежинки. Кто больше и лучше – тот и победитель.

"Шляпа с подсказками"

В шляпу складываются записочки, в которых есть подсказка, где спрятан подарок. А пока дети переворачивают вверх тормашками дом, взрослые провожают уходящий год.

"Пилоты"

Делаем много бумажных самолетиков и запускаем их. Победит тот, кто запустить дальше и выше, или тот "пилот", чей самолетик будет дольше парить.

"Нос для Деда Мороза"

На большом листе бумаги рисуем Деда Мороза, но без носа. Прикрепляем портрет на стену. Теперь дети по очереди с завязанными глазами пытаются прикрепить пластилиновый нос Деду Морозу. Выиграет тот, кто прикрепит нос в правильное место.

"Вспомнить все"

Дети в течение минуты внимательно смотрят на елку. Потом отворачиваются и рассказывают, какие игрушки на ней висят. Выигрывает тот, кто вспомнит больше игрушек. Но ребенок-хозяин должен быть ведущим, чтоб все было по-честному.

"Что в мешке?"

В большой мешок складывается как можно больше игрушек (как вариант, настоящие подарки к Новому году). Дети по очереди засовывают туда руку и определяют на ощупь, что это за вещь. Если ребенок угадал, значит, он получает этот приз. Если нет, игрушка возвращается в мешок.

Одежная кутерьма

Для игры нужно много старой одежды больших размеров. За 5 минут дети должны надеть как можно больше вещей. Выиграет тот, кто оденется "теплее" всех.

А еще вспомни любимые игры из своего детства – шарады, "поломанный телефон", "колечко". И современным детям они будут очень интересны в качестве новогодних игр и конкурсов 2018. Главное, все хорошо организовать, тогда Новый год 2018 запомнится малышне не только длительными родительскими посиделками и не совсем трезвыми разговорами.