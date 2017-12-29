Десять новогодних игр для детей: устрой ребенку праздник

Какие старые и новые новогодние игры и конкурсы для детей можно придумать и устроить в долгожданный праздник? Ведь просто сидеть под Новый год за столом и лопать мандарины с оливье – это не весело. Тем более если в компании много детей. Для ребятишек обязательно нужно устроить новогодний праздник с подарками, маскарадными костюмами, играми и конкурсами.
"Рыбак"
Натягиваем веревку, на нее подвешиваем на ниточках маленькие подарки – игрушки, конфеты, брелки, воздушные шарики. Участникам по очереди завязывают глаза и дают в руки ножницы, подводят к веревке, чтоб они выбрали наугад и срезали себе подарок. И так пока призы не закончатся, пишет Lady.tochka.net.
Эстафета с прыгунами
Для игры надо два крепких полотняных мешка и две команды детей. Дети должны в мешках наперегонки прыгать до определенного места. Можно усложнить – пусть дети прыгают по двое в мешке. Радостные вопли и куча мала обеспечены.
Веселые снежки
Для игры надо много "снежков" из ваты. Есть два варианта игры – дети наперегонки собирают снежки в мешок или просто бросаются друг в друга.
Новогодний конкурс для рукодельниц
Дети наперегонки вырезают из бумаги или салфеток снежинки. Кто больше и лучше – тот и победитель.
"Шляпа с подсказками"
В шляпу складываются записочки, в которых есть подсказка, где спрятан подарок. А пока дети переворачивают вверх тормашками дом, взрослые провожают уходящий год.
"Пилоты"
Делаем много бумажных самолетиков и запускаем их. Победит тот, кто запустить дальше и выше, или тот "пилот", чей самолетик будет дольше парить.
"Нос для Деда Мороза"
На большом листе бумаги рисуем Деда Мороза, но без носа. Прикрепляем портрет на стену. Теперь дети по очереди с завязанными глазами пытаются прикрепить пластилиновый нос Деду Морозу. Выиграет тот, кто прикрепит нос в правильное место.
"Вспомнить все"
Дети в течение минуты внимательно смотрят на елку. Потом отворачиваются и рассказывают, какие игрушки на ней висят. Выигрывает тот, кто вспомнит больше игрушек. Но ребенок-хозяин должен быть ведущим, чтоб все было по-честному.
"Что в мешке?"
В большой мешок складывается как можно больше игрушек (как вариант, настоящие подарки к Новому году). Дети по очереди засовывают туда руку и определяют на ощупь, что это за вещь. Если ребенок угадал, значит, он получает этот приз. Если нет, игрушка возвращается в мешок.
Одежная кутерьма
Для игры нужно много старой одежды больших размеров. За 5 минут дети должны надеть как можно больше вещей. Выиграет тот, кто оденется "теплее" всех.
А еще вспомни любимые игры из своего детства – шарады, "поломанный телефон", "колечко". И современным детям они будут очень интересны в качестве новогодних игр и конкурсов 2018. Главное, все хорошо организовать, тогда Новый год 2018 запомнится малышне не только длительными родительскими посиделками и не совсем трезвыми разговорами.