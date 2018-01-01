В новый год с новыми силами: 10 привычек, которые ускоряют процесс старения

Мы хотели бы рассказать о десяти привычках, которые крадут у нас молодость. Вот от чего никогда не поздно отказаться, пишет Adme.ru.

1. Исключить жир из рациона

Многие люди, следящие за фигурой, допускают эту ошибку: они исключают из рациона продукты, содержащие жир. Такая диета приносит вред как всему организму, так и коже: она быстро покрывается морщинами. Стоит включить в диету красную рыбу, орехи, сметану и масла.

2. Пить напитки через соломинку

Когда мы потягиваем напиток через соломинку, губы складываются трубочкой. От этого вокруг рта формируются морщинки. То же самое относится к курению.

Кстати, если вы курильщик и заинтересованы в том, чтобы молодо выглядеть, постарайтесь бросить — как бы банально это ни звучало.

3. Спать на боку

Когда мы спим на боку или на животе, лицо буквально «утыкается» в подушку. Это провоцирует раннее появление морщин на щеках и подбородке. Если рассматривать позы для сна с точки зрения сохранения молодости кожи, лучшая поза — на спине.

4. Не следить за осанкой

Когда мы сутулимся или сидим в неправильном положении, позвоночник искривляется. Мышцы испытывают неравномерное напряжение, что вызывает боль и усталость. Помимо этого, правильная осанка формирует хорошую фигуру, влияет на походку и на наш образ в целом.

5. Защищаться от солнца только на отдыхе

Ультрафиолетовые лучи — главная причина преждевременного старения кожи. Поэтому стоит выбрать дневной крем для лица с солнцезащитным фактором. И пользоваться им, даже когда пасмурно, ведь облака пропускают 80 % ультрафиолетовых лучей, попавших в атмосферу.

6. Злоупотреблять обогревом помещений

При отапливании помещений воздух становится очень сухим. Это сразу отражается на наших волосах и коже, которые быстро теряют влагу. Постарайтесь отрегулировать отопление так, чтобы было прохладнее, особенно в спальне.

7. Полностью отказаться от сахара

В большом количестве сладкое вредно. Но ведь душевное равновесие не менее важно, чем стройная фигура, а хорошее настроение продлевает жизнь. Поэтому иногда позволяйте себе сладости, но помните, что ключевое слово здесь «иногда». Если хотите перекусить — используйте фрукты или овощи.

8. Смотреть телевизор слишком много

Один час, потраченный на сидение перед телевизором, сокращает жизнь примерно на 22 минуты. И да, любители интернета, к компьютеру это тоже относится. Вставайте и разминайтесь каждые полчаса.

9. Мало спать

Взрослым нужно спать 7 часов в сутки, а лучше 8. Когда мы спим меньше, мы не успеваем восстановиться, и это отражается на работе всего организма и на внешности. Кстати, специалисты рекомендуют ложиться спать в 22–23 часа.

10. Страдать от стресса из-за отсутствия организованности

Хронический стресс наносит серьезный ущерб клеткам, нарушая их регенерацию. Организм быстрее изнашивается и стареет. Часто стресс порождаем мы сами своей неорганизованностью. Чтобы понизить уровень переживаний в своей жизни, возьмите за правило все делать вовремя, а не ждать дедлайна.

И помните: хоть и не все в наших руках, но в них очень многое.