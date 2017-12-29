Идеи новогоднего макияжа: шесть ярких вариантов (видео)

Визажисты рекомендуют на Новый год 2018 делать макияж с акцентом на глаза. Ярким элементом в макияже станут блестки, глиттер и стразы, которые отлично будут гармонировать с любым образом, передает Lady.tochka.net.

Классический макияж. Попробуй создать на Новый год классический макияж. Под классическим макияжем имеется в виду черные стрелки и красная помада. Но если ты хочешь немного разбавить свой макияж, используй на губы немного блесток - так твой образ заиграет иначе!

Акцент на губы. Если ты можешь похвастаться красивыми и пухленькими губами, тогда грех будет не сделать акцент на губах в макияже на Новый год. Используй в макияже помаду, которая нынче в моде: кирпичного либо же сливового оттенка.

Блестки в макияже глаз. Когда, как не в Новый год блестеть? Визажисты рекомендуют создать макияж на Новый год с глиттером. Для этого тебе нужно нанести немного блесток на подвижное веко и растушевать его темными оттенками теней.

Коричневый smokey. Если ты обладательница больших и миндалеподобных глаз, тогда твой вариант - классический smokey с коричневыми тенями. Попробуй также добавить немного золотистых теней - с ними твой образ заиграет иначе.

Золотистые стрелки. Не обязательно использовать глиттер как тени для век. Чтобы создать яркий макияж глаз можно обойтись золотистыми или серебряными стрелками.

Глиттер на губах. Ну а если ты хочешь быть не только самой модной, но и самой яркой на Новый год, визажисты рекомендуют опробовать тренд 2018 года - блестки на губах. Идеальным вариантом станет красная глянцевая помада или блеск с блестками.