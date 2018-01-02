Седокова рассказала о детях, комплексах, нищете и изменах мужа

О желании завести большую семью:

«Я всегда это знала и всегда хотела большую семью. Я росла в достаточно сложных условиях (бедная семья, родители разведены, мама тянет нас одна), и у меня не было счастливой семьи, так что я точно знала, что создам ее сама», пишет Soulpost.ru.

О желании родить еще одного ребенка:

«Конечно, думаю. И о четвертом, и о пятом. Вообще, я каждый день благодарю Бога за то, что он сделал мне такой подарок. Возможно, я еще и усыновлю ребенка. Мне кажется, если есть возможность дарить тепло, то почему бы и нет?»

О выборе имени для сына:

«Гектор означает «защитник» и «хранитель». Когда он был еще в моем животике, я понимала, что он уникальный, нестандартный, и мне хотелось дать ему именно это имя. Хотелось, чтобы в имени была буква «р», она придает какую-то жесткость».

О личных комплексах:

«Помню, пришла в модельное агентство на кастинг. Захожу в комнату и вижу худых, красивых и высоких девушек. А я закатываюсь туда, как колобок, с горой комплексов. И я ушла, потому что была против. Я уже тогда поняла, что нельзя смотреть на женщину как на кусок мяса, и просто приняла решение, что и себе не позволю зациклиться на внешности. Алине я всегда говорю: «Неважно, как ты будешь выглядеть, есть миллион женщин красивее тебя, у которых глаза будут больше, нос меньше, зубы белее, волосы длиннее. Исключительно твое внутреннее наполнение и мозг — это то, над чем ты должна работать и из-за чего можно позволить себе комплексовать».

О разочаровании в личной жизни:

«Никогда нельзя говорить себе, что я налюбилась и все лучшие годы прошли. Всегда нужно любить! Моя детская наивность всегда помогала мне, без нее было бы труднее. И если бы не она, меня сломало бы уже в моем первом браке, когда я застала его машину у дома другой женщины. Мне тогда был всего 21 год, и неужели нужно заканчивать любить после этого?»