Названа необычная причина лишнего веса

Чем дольше организм находится под искусственным освещением, тем выше вероятность переедания, - данную закономерность подтвердили эксперименты на мышах. Животных разделили на две группы: одна подолгу находилась в темноте, в другой грызуны проводили много времени при искусственном свете. Когда животным предлагалась пища, те грызуны, которые находились под освещением, съедали намного больше остальных, пишет Medikforum.ru.

Ученые не впервые становятся свидетелями негативного влияния искусственного освещения на организм. Летом ученые из Гарвардского университета озвучили мнение о том, что уличное освещение может стать причиной рака. Исследователи, в частности, заявили о том, что большое количество источников искусственного уличного света вокруг домов повышает риск развития рака груди у живущих в них женщин.

Кроме того, проводившиеся ранее эксперименты с мышами показывали, что искусственное освещение активирует биологические процессы старения – например, ухудшает состояние костей и мышц и увеличивает вероятность воспалений.