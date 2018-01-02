Антитренды зимы 2017-2018: 12 вещей, о которых лучше забыть

1. Смешная шапка

Все эти ушки, мордочки, хвостики, цветочки, стразики и бусинки оставьте для школьниц. Если и был всплеск популярности забавных головных уборов, то он давно прошел, и никто старше 13 лет не будет выглядеть в них мило, пишет Fabiosa.com/ru.

2. Рваные джинсы

Они отлично смотрятся в теплое время года, но зимой поверх колготок — как минимум странно. Рекомендуем спрятать их до лета. Взамен подберите себе что-нибудь целое.

3. Перчатки без пальцев

Это холодно, непрактично и совсем не стильно. Если вы не продавщица на рынке и не надеваете эти перчатки для удобного счета денег — лучше просто избавьтесь от них.

4. «Бабушкин» платок

Чтобы он выглядел стильно, нужно очень серьезно потрудиться над образом. Чаще всего девушки пытаются намотать платок поверх пуховика, что заведомо проигрышный вариант. Но если вам действительно дорог этот аксессуар — подсмотрите у модниц, как лучше его использовать.

5. Угги

Парадокс: почти все знают, что угги — это немодно, но каждую зиму улицы городов заполняют девушки (и парни!) в бесформенных стоптанных валенках. Пора уже запомнить, что их можно обуть в детсад за ребенком или в магазин, но точно не на работу или вечеринку.

6. Джинсы, заправленные в сапоги

Во-первых, нет ничего более скучного. Во-вторых, даже если некоторые подобные комбинации можно допустить, то точно не голубые джинсы с сапогами на высоком каблуке. Объясняем: визуально такое сочетание «режет ногу» и добавляет лишние килограммы.

7. Джинсы с подворотами или укороченные штаны

Да-да, торжественно заявляем: мода на открытые щиколотки прошла. Удивительно, что кому-то вообще могло прийти в голову оголять их зимой. Теперь все наоборот — в моде носки, и чем они заметнее, тем лучше.

8. Колготки телесного цвета

«Эффект голых ног» зимой выглядит неестественно и вызывает когнитивный диссонанс. А еще телесные колготки в холодное время года запросто сделают любой, даже самый продуманный образ, дешевым.

9. Короткая дутая куртка с поясом

Такая вещь «дробит» фигуру, и девушкам с пышными формами точно противопоказана. Выбирайте пальто — это всегда беспроигрышный и актуальный вариант.

10. Белые сапоги

Странное дело, но эти сапоги ужасно сочетаются абсолютно со всей одеждой. И если вам вдруг кажется, что они превратят вас в Снегурочку, то вы ошибаетесь. Эти сапоги просто придадут вашему образу легкий провинциальный ореол.

11. Меховые жилетки

Безусловно, есть прекрасные модели, но эта одежда не предназначена для наших зим. Пока все кутаются в пальто-оверсайз и объемные шарфы, вы будете смотреться в такой жилетке, мягко говоря, не в тему.

12. Короткие джинсовые шорты

Эта любимая вещь в гардеробе многих молодых девушек, и некоторые считают ее уместной 365 дней в году. Но зимой джинсовые шорты в сочетании с высокими сапогами (а еще лучше — и с капроновыми колготками) выглядят чересчур откровенно, вульгарно и неестественно.

Уметь стильно выглядеть — это настоящее искусство, научиться которому не так легко. Но, если вы просто сумеете избежать модных ошибок, изложенных в этой статье, ваш образ от этого очень выиграет.