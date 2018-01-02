К чему готовить детей: семь современных психологических ориентиров на будущее

Поэтому мы подготовили для родителей семь жизненных ориентиров, которые следует давать детям в XXI веке. Больше никаких историй о двоечниках, которые превращаются в дворников. Их этим не запугаешь!

1. Учите ребенка тайм-менеджменту

У современных детей очень гибкое мышление, потому что мир требует многозадачности. Они могут делать по несколько дел одновременно, быстро переключаться и углубляться в материал. К сожалению, не всегда это получается продуктивно. Ваша цель, как родителей, — научить ребенка правильно распоряжаться своим временем, концентрироваться на задачах и сосредотачиваться, пишет Fabiosa.com/ru.

2. Предоставьте ребенку разные культурные образцы для самореализации

В нашем мире можно зарабатывать на чем угодно. Поэтому такого понятия, как «это плохая профессия», не существует. Да и фразой «не поступишь — станешь дворником» ребенка не запугаешь. Высшее образование больше не дает счастливый билет в будущее. Но это не значит, что оно не нужно. Оно помогает найти свой путь, понять, подходит ли сфера деятельности, учит, как реализовать себя в жизни. Вуз дает умение мыслить и способность решать задачи. Хотя сейчас это можно получить на разнообразных стажировках и качественных курсах.

3. Объясните важность отдыха

Из-за многозадачности современные дети не успевают отдохнуть. Они хотят охватить все и сразу: встречи с друзьями, репетиторов, курсы. В итоге их ждет выгорание. Некоторые не выдерживают и заводят губительные привычки. Поэтому следует иногда напоминать им о том, что работа — не волк и нужно относиться ко всему проще.

4. Учите ребенка принимать отказы

Отказ может стать началом чего-то большего, главное — справиться с ним. Учите ребенка извлекать уроки из жизненного опыта и идти дальше. Всегда можно попробовать еще раз!

5. Расскажите, что нельзя всем нравиться

Ребенок не обязан любить всех подряд и целовать троюродных теть, если не хочет. Да и он не может нравиться всем ребятам в школе. Объясните, что это вполне нормально. Просто вы разные люди. Но при этом нужно относиться вежливо ко всем!

6. Научите видеть во всем возможности

Плохое правительство, учительница и другие факторы не влияют на счастье. В современном мире все мы его кузнецы. Жизнь кажется несправедливой, а окружающие — злыми, но мы можем изменить это. Научите ребенка не жаловаться на жизнь, а искать способы улучшить ее.

7. Научите ребенка выходить из зоны комфорта

Ощущение комфорта — это хорошо, но однажды уютное гнездышко превратится в тюрьму. Когда что-то перестает устраивать, нужно изменить ситуацию. Не получается — тогда ищем решение за пределами зоны комфорта. Сначала может быть неуютно, но затем жизнь отблагодарит сполна.

Современные мальчики и девочки совсем не похожи на своих родителей, но это не делает их хуже. Просто к ним нужен правильный подход. Поделитесь этой информацией со своими друзьями, у которых есть дети. Такое будет полезно каждому!