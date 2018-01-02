Мария Кожевникова снова беременна
2 января 2018 г., 15:33
Мария Кожевникова заставила фанатов заговорить о ее очередной беременности. Знаменитость опубликовала новогоднее фото с животом. Мария рассказала фанатам, что 2017 год принес ей множество счастливых моментов.
Много теплых слов она сказала в адрес врачей из клиники, где появился на свет ее третий сын. Актриса рассчитывает, что наступивший будет еще радостнее. Поклонники ответили Марии многочисленными поздравлениями с Новым годом в комментариях, пишет 7d.org.ua.