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Мария Кожевникова снова беременна

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Мария Кожевникова | ФОТО: Scanpix

Мария Кожевникова заставила фанатов заговорить о ее очередной беременности. Знаменитость опубликовала новогоднее фото с животом. Мария рассказала фанатам, что 2017 год принес ей множество счастливых моментов.

Много теплых слов она сказала в адрес врачей из клиники, где появился на свет ее третий сын. Актриса рассчитывает, что наступивший будет еще радостнее. Поклонники ответили Марии многочисленными поздравлениями с Новым годом в комментариях, пишет 7d.org.ua.

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