Мария Кожевникова снова беременна

Много теплых слов она сказала в адрес врачей из клиники, где появился на свет ее третий сын. Актриса рассчитывает, что наступивший будет еще радостнее. Поклонники ответили Марии многочисленными поздравлениями с Новым годом в комментариях, пишет 7d.org.ua.

A post shared by Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) on Dec 31, 2017 at 1:22am PST