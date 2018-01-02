Совершенно секретно! Двадцать тайн, о которых молчат акушерки

В акушерской работе много нюансов. Их не рассказывают всем и сразу, потому что детали такой работы, согласно внутреннему кодексу медицинских работников, принято хранить в тайне. Но мы так непозволительно мало знаем о самом важном событии в жизни — рождении ребенка, что кое-что можно и рассказать, пишет Ofigenno.cc.

Вместе с рождением ребенка рождаются и родители

Это происходит постепенно. Когда взрослый человек берет на руки новорожденного, его жесты и движения смягчаются, голос становится ласковым, а внутреннюю напряженность сменяет состояние счастья.

Задача акушерки не сводится к тому, чтобы просто держать за руку

Женщине во время родов кажется, что акушерка полностью занята ее эмоциональным состоянием и раздачей советов. Но это не так, в первую очередь она выполняет свои профессиональные функции, ставит капельницы, контролирует эпидуральную анестезию, делает уколы инсулина и прочее.

О чувстве ответственности медработниц

В руки акушерки попадает родительское счастье, детское здоровье, и Божий дар в одночасье. Появляется чувство большой ответственности за судьбу нового человечка, почти такое же, как у самих родителей. Но его редко демонстрируют, потому что не принято.

Любят ли акушерки понянчиться с чужими детьми?

Конечно, да. И подержать на руках, и вдохнуть их запах, когда есть свободная минутка. Но времени не так много, поэтому они не злоупотребляют.

Неповзрослевшие отцы

Есть мужчины, которые ведут себя как дети до и во время родов. Например, играют в Pokemon Go. Акушеры им замечаний не делают. Ведь главное, чтобы саму маму все устраивало.

Вопрос доверия

Между роженицей и акушеркой очень быстро устанавливаются доверительные отношения. Сначала акушерка видит женщину в самом неприглядном виде и тревожном состоянии, а потом красивую и счастливую с ребенком на руках. Она переживает важное событие вместе с роженицей, и это их сближает.

Недоношенные дети

С матерями недоношенных детей приходится больше работать. Они расстроены из-за того, что не смогли доходить до конца срока, переживают стресс, беспокоясь за будущее ребенка больше, чем другие мамы.

Обычно у недоношенных детей отличные перспективы. И матери нужно только держать себя в руках, чтобы помочь им сбыться как можно скорее.

«А он красивый?»

Этот вопрос часто задают молодые мамы. Они хотят увериться, что их ребенок не хуже других и заслуживает любви, а также абсолютно здоров, с двумя ножками, ручками и прочим.

В первые минуты жизни малыши могут выглядеть непривлекательно, но акушерки на подобный вопрос отвечают всегда утвердительно, чтобы подбодрить и успокоить.

Крики и угрозы

Акушерки могут услышать в свой адрес не только благодарность после успешно проведенных родов, но и проклятья во время процесса. Они к этому привыкли. Сильная боль может вызвать непредсказуемую реакцию. Но драться все-таки не нужно. Это уже момент воспитанности. А ведь такое тоже бывает.