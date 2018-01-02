Совершенно секретно! Двадцать тайн, о которых молчат акушерки

Акушерки — это женщины, которые видели все. Таинство появления нового человека на свет совершается перед их глазами, а новый маленький человек первым делом попадает именно им в руки. Они находятся рядом с женщиной в тот момент, когда она выполняет свою самую важную в жизни миссию. Но привыкли принимать свершение чуда за обыденное дело.
В акушерской работе много нюансов. Их не рассказывают всем и сразу, потому что детали такой работы, согласно внутреннему кодексу медицинских работников, принято хранить в тайне. Но мы так непозволительно мало знаем о самом важном событии в жизни — рождении ребенка, что кое-что можно и рассказать, пишет Ofigenno.cc.
Вместе с рождением ребенка рождаются и родители
Это происходит постепенно. Когда взрослый человек берет на руки новорожденного, его жесты и движения смягчаются, голос становится ласковым, а внутреннюю напряженность сменяет состояние счастья.
Задача акушерки не сводится к тому, чтобы просто держать за руку
Женщине во время родов кажется, что акушерка полностью занята ее эмоциональным состоянием и раздачей советов. Но это не так, в первую очередь она выполняет свои профессиональные функции, ставит капельницы, контролирует эпидуральную анестезию, делает уколы инсулина и прочее.
О чувстве ответственности медработниц
В руки акушерки попадает родительское счастье, детское здоровье, и Божий дар в одночасье. Появляется чувство большой ответственности за судьбу нового человечка, почти такое же, как у самих родителей. Но его редко демонстрируют, потому что не принято.
Любят ли акушерки понянчиться с чужими детьми?
Конечно, да. И подержать на руках, и вдохнуть их запах, когда есть свободная минутка. Но времени не так много, поэтому они не злоупотребляют.
Неповзрослевшие отцы
Есть мужчины, которые ведут себя как дети до и во время родов. Например, играют в Pokemon Go. Акушеры им замечаний не делают. Ведь главное, чтобы саму маму все устраивало.
Вопрос доверия
Между роженицей и акушеркой очень быстро устанавливаются доверительные отношения. Сначала акушерка видит женщину в самом неприглядном виде и тревожном состоянии, а потом красивую и счастливую с ребенком на руках. Она переживает важное событие вместе с роженицей, и это их сближает.
Недоношенные дети
С матерями недоношенных детей приходится больше работать. Они расстроены из-за того, что не смогли доходить до конца срока, переживают стресс, беспокоясь за будущее ребенка больше, чем другие мамы.
Обычно у недоношенных детей отличные перспективы. И матери нужно только держать себя в руках, чтобы помочь им сбыться как можно скорее.
«А он красивый?»
Этот вопрос часто задают молодые мамы. Они хотят увериться, что их ребенок не хуже других и заслуживает любви, а также абсолютно здоров, с двумя ножками, ручками и прочим.
В первые минуты жизни малыши могут выглядеть непривлекательно, но акушерки на подобный вопрос отвечают всегда утвердительно, чтобы подбодрить и успокоить.
Крики и угрозы
Акушерки могут услышать в свой адрес не только благодарность после успешно проведенных родов, но и проклятья во время процесса. Они к этому привыкли. Сильная боль может вызвать непредсказуемую реакцию. Но драться все-таки не нужно. Это уже момент воспитанности. А ведь такое тоже бывает.
Почему некоторых детей забирают сразу после рождения?
Есть женщины, которые готовы зачать ребенка, но психологически не готовы стать матерями. Дети, от которых отказываются, бывает, еще до рождения, не остаются с матерью даже в первые минуты своей жизни. Если младенцу необходимо оказать срочную медицинскую помощь, его также могут ненадолго забрать у матери.
Длительность дежурств
Иногда смена длится 9 часов, иногда 12. Не всегда есть возможность взять внеплановый выходной. Кроме медицинской работы, у акушерки есть еще и бумажная. Поэтому она часто задерживается в роддоме. Итог: работа у медперсонала изматывающая, и стоит уважать его за то, что он ее терпеливо выполняет.
Плохой конец
Бывает, дети рождаются мертвыми, и это трудно пережить. Что делает акушерка в таком случае? Все равно моет ребенка и одевает его, проявляя человеческое отношение.
Акушерки тоже плачут
Иногда от радости, иногда от усталости, досады, печали, волнения. Они тоже люди и умеют сопереживать. Таким проявлениям чувств не нужно удивляться. Акушерки не обязаны быть безэмоциональными.
Почему акушерки не бросают работу?
Ненормированная рабочая смена, глубокие эмоциональные переживания, большая ответственность — это то, с чем сталкивается ежедневно акушерка. Но возвращаться каждый раз в роддом ее вынуждает совесть и ощущение реализации важной миссии.
Тот самый взгляд
Ради чего все это? Ради взгляда, наполненного любопытством, которым мама в первый раз смотрит на свое дитя. В этот момент ее глаза наполняются радостным умилением, а жизнь — новым смыслом.
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