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Американские близнецы появились на свет с разницей в 20 минут, но в разные годы

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Близнецы. Снимок иллюстративный | ФОТО: Scanpix

В Калифорнии в новогоднюю ночь женщина родила близнецов с разницей в 20 минут, но получилось, что в разные месяцы и годы. Об этом сообщает Daily Mail.

Первый ребенок, мальчик, появился на свет в 23:58 по местному времени 31 декабря 2017 года. А вот его сестра-близнец родилась в 00:16 1 января 2018 года. Таким образом, даты рождения у малышей совершенно разные, пишет Life.ru.

В больнице рассказали о хорошем самочувствии матери и детей, а также отметили, что "вся семья была удивлена и счастлива".

Известно, что родители близнецов — Мария и ее муж Хоакин — живут в небольшом городе Эрлимат и у них уже есть три дочери.

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