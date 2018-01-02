Оцените: супруга Трампа блеснула на Новый год платьем за 3500 евро
2 января 2018 г., 16:31
Первая леди США Мелания Трамп Новый год встретила в кругу семьи - с мужем Дональдом Трампом, президентом США, их общим сыном Бароном и с другими членами семьи.
Зарубежные СМИ сообщают, что президентская семья встретила Новый год в «Mar-a-Lago» в курортном городе Палм-Бич, в штате Флорида, передает Rus.tvnet.lv.
Мелания Трамп нарядилась в розовое блестящее платье марки Erdem. Как пишут знающие толк в нарядах, такое платье стоит порядка 3500 евро. Украшали платье вышитые цветы.
Дональд Трам и его младший сын Барон были одеты в классическом стиле и оба выглядели очень элегантно.