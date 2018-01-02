Оцените: супруга Трампа блеснула на Новый год платьем за 3500 евро

Зарубежные СМИ сообщают, что президентская семья встретила Новый год в «Mar-a-Lago» в курортном городе Палм-Бич, в штате Флорида, передает Rus.tvnet.lv.

Президент США Дональд Трамп с женой Маленией и Барон Трамп | ФОТО: Evan Vucci/AP

Мелания Трамп нарядилась в розовое блестящее платье марки Erdem. Как пишут знающие толк в нарядах, такое платье стоит порядка 3500 евро. Украшали платье вышитые цветы.

Президент США Дональд Трамп с женой Маленией и Барон Трамп | ФОТО: NICHOLAS KAMM/AFP

Дональд Трам и его младший сын Барон были одеты в классическом стиле и оба выглядели очень элегантно.