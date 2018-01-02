Возможно, самая захватывающая фотосессия 2017 года

Том и Кайли поженились еще в 2015 году, но в день их свадьбы погодные условия были недостаточно благоприятными для фотосессии по случаю столь значимого и счастливого момента в их жизни. Ну а раз так случилось, то пара решила провести съемку в другой раз и в другом месте. И оно того стоило!