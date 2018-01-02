Возможно, самая захватывающая фотосессия 2017 года
2 января 2018 г., 16:48
Том и Кайли поженились еще в 2015 году, но в день их свадьбы погодные условия были недостаточно благоприятными для фотосессии по случаю столь значимого и счастливого момента в их жизни. Ну а раз так случилось, то пара решила провести съемку в другой раз и в другом месте. И оно того стоило!
Чтобы осуществить задуманное, молодые люди из Америки отправились в Норвегию, где присмотрели восхитительное место вблизи озера. Там они еще раз поклялись друг другу в любви и верности и сняли просто дух захватывающие кадры. Стоит отметить, что весьма интересным оказалось и «закулисье» этой фотосессии, поскольку невеста переодевалась в палатке, а свадебный макияж делала, сидя на камне на берегу озера, пишет Rus.tvnet.lv.
Смотрите фото!