Фото: китайцы думают, что Эстония посылает на конкурсы красоты одну и ту же модель
2 января 2018 г., 17:14
Сходство «Миссис Эстония 2017» Виктории Боргманн с другой миссис настолько сильное, что на конкурсе красоты в Китае подумали, что снова приехала та же женщина.
44-летняя Виктория из Вильянди, выиграв местный конкурс, отправилась в Китай на Mrs Globe 2017, где завоевала титул Celebrity Of The Year. Однако потом китайские СМИ начали писать об ее сходстве с другой миссис из Эстонии, пишет Elu24.
Даже в Китае многие думали, что Виктория – на самом деле Трийну Акимсеу, которая является победительницей конкурса Mrs Worlwide 2017. А многие интересовались, не родственницы ли они.
А вы как считаете? Или просто для китайцев мы все – на одно лицо?