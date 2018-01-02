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Фото: китайцы думают, что Эстония посылает на конкурсы красоты одну и ту же модель

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Сходство «Миссис Эстония 2017» Виктории Боргманн с другой миссис настолько сильное, что на конкурсе красоты в Китае подумали, что снова приехала та же женщина.

44-летняя Виктория из Вильянди, выиграв местный конкурс, отправилась в Китай на Mrs Globe 2017, где завоевала титул Celebrity Of The Year. Однако потом китайские СМИ начали писать об ее сходстве с другой миссис из Эстонии, пишет Elu24.

Даже в Китае многие думали, что Виктория – на самом деле Трийну Акимсеу, которая является победительницей конкурса Mrs Worlwide 2017. А многие интересовались, не родственницы ли они.

А вы как считаете? Или просто для китайцев мы все – на одно лицо?

Mrs Worlwide 2017 Трийну Акимсеу (справа) и Missis Estonia 2017 Виктория Боргманн | ФОТО: Promo
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