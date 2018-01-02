Десять фраз, которых боятся мужчины

"Будь наконец-то мужчиной" (как вариант: "Веди себя, как мужик, а не тряпка"). Самый сильный удар по мужскому самолюбию, гордости и чувству собственного достоинства. Пожалуй, сложно найти еще более обидную и унизительную фразу для мужчины, чем сравнить его с "подкаблучником"и "тряпкой" или намекнуть на его мужскую несостоятельность, во всех отношениях. Такие слова "опустят ниже плинтуса" даже самого уверенного в себе мачо. Согласись, тебе бы было тоже не по себе услышать что-то по типу "веди себя как женщина, а не как старая ведьма". Рискуешь нарваться именно на такой ответ, пишет Lady.tochka.net.

"Я тут подумала…". По словам мужчин, именно такой порядок слов сигнализирует о том, что дело приобретает серьезный характер. Потому что далее, как правило, следуют фразы по типу "Может ты больше не будешь дружить с Андреем", "Может мне к тебе переехать…", "А почему бы нам не пожениться", "Давай заведем ребенка" и т.д.

"Хочу познакомиться с твоими родителями" (как вариант: "Мои родители хотят познакомиться с будущим зятем"). Для мужчин подобная фраза означает, что отношения не только приобретают серьезный характер, но и свадьба уже не за горами. По крайней мере, в грезах невесты.

"Не сейчас, у меня болит голова..." (как вариант: "Я очень устала, хочу сегодня выспаться, мне завтра рано вставать"). Такие слова для мужчин служат маячками того, что сегодня ночью секса не предвидится. Как ни крути! Хотя можно и постараться…

"А вот мой бывший...". Тебе самой было бы приятно, если бы тебя сравнивали с бывшими любовницами, женами, подругами и прочее?

"Милый, о чем ты сейчас думаешь?" Особенно такая фраза бесит мужчин после секса. О чем, о чем… Конечно, о тебе! О том, какая ты классная, самая прекрасная и как мне повезло, о том, как я тебя люблю… Такой ответ ты ожидала услышать? Размечталась! После секса, тем более классного, мыслительные функции у мужчин (да и у женщин тоже) обычно отключаются. Поэтому завязывай с вопросами. И просто лови кайф в объятиях любимого.

"Ты где был?" (как варианты: "Кто звонил?", "Кому ты звонишь?", "Кто тебе написал?" и тому подобное). Тебе самой нравится, когда контролируют каждый твой шаг? Подозревают? Или хуже – следят за тобой? Остается вопрос: а как же доверие – основа отношений? Учти, регулярные допросы с пристрастиями и сцены ревности не только убивают отношения, но и твою молодость, провоцируя появление морщин и злобного оскала на твоем лице.

"Она тебе нравится?" По горькому опыту многих мужчин, на подобный вопрос от любимой женщины следует отвечать не резкое "нет" (все равно не поверят). А примерно так: "Мой идеал – это ты! А блондинистая корова просто отвратительна, ей бы переодеться и скинуть пару килограммов" (даже если девушка, проходящая мимо, достойна внимания).

"Ты мне всю жизнь испортил!" (как вариант: "Я столько времени на тебя потратила"). Упреки! Упреки! Упреки! Учти, ни один нормальный человек не выдержит постоянных ссор, скандалов и разборов полетов. К тому же, вечно чувствовать себя виноватым в том, что "загубил" чью-то жизнь или молодость – не очень приятно. Рискуешь, что он уйдет навсегда. И больше не будет тебя мучить. Подумай, ты правда этого хочешь?

"Я толстая? Я толстая!!! Ты считаешь меня толстой…". Употреблять при мужчине какие-либо слова критики в адрес своей фигуры, лица, внешности и т.д. строго запрещено. Ведь если человеку 20 раз сказать, что он свинья, в итоге – он захрюкает. Так и здесь. Если ты постоянно будешь твердить, что ты толстая, "плоская", старая, глупая и т.д., он тоже начнет так думать. Лучше проблемы "насущные" по поводу лишнего веса, целлюлита, секущихся кончиков волос, коротких ног и широких бедер обсуждать с группой поддержки – с любимыми подругами, а не с любимым мужчиной.