Читайте лайфхаки, как еще можно использовать микроволновку

Спасаем черствый хлеб

Черствый хлеб без плесени – это вполне съедобно и даже полезно, но не очень вкусно. Если сбрызнуть бумажное полотенце водой, завернуть в него хлеб и прогреть в микроволновке в течение 20 секунд, хлеб станет мягче. Не переусердствуйте с влагой и временем, и результат вас приятно удивит, пишет Eda.bit.ua.

Обжариваем орехи

Добавляем к орехам одну или две капли оливкового масла и прогреваем их в микроволновке одну минуту. Результат – идеальное дополнение к салатам и соусам или полноценная закуска.

Увеличиваем соковый потенциал фруктов

Удивительно, но всего 10 секунд в микроволновой печи – и ваши фрукты смогут дать намного больше жидкости. Используйте этот лайфхак для приготовления свежевыжатых соков и смузи.

Чистим чеснок

Самый простой способ очистить чеснок – это поместить его зубчики в микроволновку на 15 секунд. Во время такого экспресс-нагревания выделяется влага, и кожура легко отделяется от мякоти чеснока. Очищенные зубчики чеснока выскользнут из шелухи при простом нажатии на нее пальцами.

«Поднимаем» тесто

Дрожжевое тесто должно подняться, чтобы получилось блюдо с правильной текстурой и приятным вкусом. Иногда этот процесс длится часами и оттягивает прием пищи на неопределенное время. Микроволновая печь «поднимет» ваше тесто за 15 минут. Для этого в печь надо поместить небольшую емкость с водой и тару с тестом. Включаем микроволновку на 3-4 минуты, затем даем тесту постоять еще 5 минут: это увеличит его объем минимум в два раза.

Размягчаем сахар

Если ваш сахар превратился в один большой сахарный камень – не беда. Оберните его смоченным в воде бумажным полотенцем и отправьте в микроволновую печь на 25 секунд: сахарный камень вновь станет рассыпчатым песком.

Замачиваем бобы

Бобовые продукты, такие как фасоль, горох и нут, необходимо замачивать на ночь, чтобы сделать их мягче и сократить время приготовления. Оказывается, не обязательно ждать 8 часов: залейте бобы водой и отправьте в микроволновку на 10 минут. После этого дайте им постоять час и смело добавляйте в блюда.Чистим овощи

Облегчить процесс удаления кожицы тыквы, картофеля, кабачков и любых других овощей можно с помощью микроволновой печи. Просто поместите целые мытые овощи в микроволновку на пару минут: они станут мягче и податливее.

Готовим хрустящий бекон

Готовить бекон на сковороде и отскакивать от обжигающих жировых брызг – сомнительное удовольствие. Мы уже рассказывали вам, как приготовить бекон в вафельнице. Но с задачей хрустящего бекона без травм справится и микроволновка. Положите на тарелку бумажное полотенце, на нем разместите тонкие ломтики бекона (до 5 штук), прикройте их вторым бумажным полотенцем и отправляйте в печь. Выставляйте время из рассчета одна минута на один тонкий ломтик. Для кусков потолще время надо увеличить.

Нарезаем лук без слез

Нагрев луковицу в микроволновке 30 секунд перед нарезкой, вы разрушите серный газ в ее составе и предотвратите появление слез.