После праздников: пять эффективных масок против отечности

1. Картофельная маска

Сырую картофелину натрите на терке, отожмите немного, положите на кожу и полежите так минут 20. Не расстраивайтесь, когда снимете маску и отметите, что внешний вид почти не изменился: маска работает не сразу, полное преображение будет очевидно где-то через час, пишет Mixnew.lv.

2. Картофельная маска 2.0

Более трудоемкий, но и более эффективный вариант: отварите картофелину в мундире, очистите и превратите в пюре. Если у вас жирная кожа, при приготовлении пюре используйте простую воду, а если сухая — оливковое или другое растительное масло. Дайте пюре остыть до комфортной температуры и наносите на кожу лица. Подержите полчаса и удалите влажными салфетками.

3. Гречневая маска

Если у вас есть гречневая мука — отлично, если нет — придется смолоть полстакана крупы в кофемолке. Полученную муку разделите на две равные части и каждую высыпите на кусок чистой натуральной ткани (подойдет, например, тонкий носовой платок). Скрутите ткань так, чтобы получился мешочек. Каждый из них окуните в теплую воду, отожмите и прикладывайте симметрично к отекшим участкам 15−20 минут.

4. Огуречная маска

Старый добрый бабушкин рецепт не утратил актуальности: натереть огурец на терке, смешать с холодной сметаной в пропорции 1 к 1 и нанести на кожу лица на полчаса.

5. Соляная маска

Идеальна для нее морская соль, но сгодится и обычная поваренная. Растворите в стакане воды столовую ложку соли. Размешайте, чтобы убедиться, что все кристаллы растаяли. Теперь смочите этим раствором мягкое махровое полотенце и положите на лицо, прижимая довольно плотно к коже. Полежите 20 минут и умойтесь теплой водой, обязательно нанеся после увлажняющий крем.