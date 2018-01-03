Шесть типов девушек, от которых сбежит даже самый терпеливый мужчина

1. Ревнивая

Многие считают, что ревность — это признак того, что чувства партнера не остыли к вам. И нужно радоваться, если вы заметили, что ваш партнер ревнует. Но это чувство хорошо в меру. Когда его чересчур, это грозит нешуточными конфликтами, а в крайних случаях расставанием, пишет Adme.ru.

2. Слишком высокая планка

У каждого из нас есть предел сил и возможностей. Когда человек влюблен, он готов горы свернуть ради второй половинки. Вот только важно не надорваться во время этого процесса. Когда ты отдаешь человеку все, включая душу, а в ответ только слышишь: «Мне мало, хочу еще», — любые ресурсы могут иссякнуть в один миг. А что останется в итоге? Пустота.

3. Мечтает затащить под венец

Истина такова, что далеко не все, а точнее очень немногие парни хотят жениться. Чтобы кто-то из них решился на этот отчаянный шаг, девушке порой нужно пройти сквозь огонь, воду и медные трубы. Окольцовывать мужчину нужно с ловкостью пантеры и четкостью снайпера: медленно, плавно, а потом внезапно. Если девушка не скрывает своей желанной цели и несколько раз в неделю говорит о ней прямо в лоб любимому, не стоит удивляться, что он вдруг куда-то исчезнет.

4. Эгоцентричная и безразличная к его интересам

Нам всем приятно, когда мужчина ради нас готов на все: задаривает подарками, сыплет комплиментами, дарит цветы каждый день. Но если с его стороны идет такой мощный поток любви и внимания, а в его сторону от вас не поступает даже скромной похвалы или комплимента, может случиться так, что его энтузиазм со временем иссякнет. Кому приятно боготворить холодную и бесчувственную Снежную королеву.

5. Сама управляет своей жизнью

В современном мире женщине приходится самостоятельно справляться со многими вещами, которые раньше считались мужскими. И порой она уже и не понимает, какого она пола: мужского или женского. Когда встречаешь вторую половинку, привычка брать все под контроль и решать самостоятельно может навредить отношениям. Ведь мужчине приятно чувствовать себя сильным рядом с хрупкой девушкой, которую он может защитить. А кому приятно быть вместо этого рядом с Халком?

6. Расчетливая и меркантильная

Когда мы влюбляемся по-настоящему, хочется верить, что объект нашего обожания испытывает такие же искренние чувства по отношению к нам. Поэтому очень и очень неприятно, когда в поведении девушки замечаешь корыстные нотки. И вроде бы ничего не жалко для любимого человека, но все равно закрадываются мысли: а чего на самом деле этот человек хочет и что им движет?

Может быть, вы встречали девушек с еще более скверным характером? Делитесь своими историями в комментариях к статье.