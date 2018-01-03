Как справиться с проблемой жирных волос дешево и эффективно

Эфирные масла, добавленные в шампунь, отлично помогут справиться с повышенной жирностью волос. Для этого нужно вымыть голову несколько раз, взбить пену и подержать несколько минут, а затем смыть теплой водой, пишет Medikforum.ru.

Неплохим способом является и яичный шампунь, изготовленный в домашних условиях.

Для этого нужно смешать два желтка с водой и несколькими капельками растительного масла и сока лимона. После этого смесь следует взбить до пены и использовать по назначению.

Мыльная вода также поможет избавиться от излишков жира, что будет способствовать лучшему очищению волос.

Неплохим способом избавления от жирности является сухой шампунь. Если не хочется тратиться, можно использовать горчицу, овсяную муку или крахмал. Их следует втирать в кожу головы, а потом удалить остатки сухим полотенцем.

Ополаскиватель из ржаного хлеба также станет неплохим средством против жирных волос.

Для изготовления ополаскивателя следует замочить мякиш хлеба и поставить в теплое место на пять дней. После этого смесь можно использовать.

Таким образом, средств для борьбы с жирными волосами достаточно много, главное - сделать собственный выбор и начать работу над собой.