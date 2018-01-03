Психологи назвали фразы, которые сигнализируют о том, что мужчина вас разлюбил

1. «Я не обязан перед тобой отчитываться»

Конечно, ваш партнер не на допросе и действительно может не отчитываться за каждый мелкий шаг. Но рассказать, как прошел день или поделиться проблемой, которая волнует, — это ведь не отчет. Это обычные человеческие потребности. И, если он не хочет этого делать, вероятно, ему все равно, что вы думаете, пишет Adme.ru.

Любящие люди не воспринимают в штыки каждую просьбу рассказать о чем-то подробнее.

2. «Это не мои проблемы» или «Это твои проблемы»

Подобные фразы — показатель, что разрыв лишь дело времени. Если мужчину не беспокоят ваши проблемы, даже когда вы откровенно просите его помощи, то, вероятно, он к вам остыл.

Любящий человек найдет время и возможность помочь, даже если это доставит ему некоторые неудобства.

3. «Если тебя что-то не устраивает, найди другого»

Такой фразой мужчина пытается манипулировать вами. Он не хочет меняться и искренне считает, что вы должны смириться со всеми его недостатками. А если что-то не нравится — скатертью дорога.

Любящий человек в большинстве случаев готов пойти на компромисс, не так резок в высказываниях и уважает мнение своего партнера.

4. «Я тебе все равно не верю»

Такую фразу часто произносят неуверенные в себе или, наоборот, деспотичные люди. Они требуют ваших оправданий даже в ситуациях, когды вы, в общем-то, ни в чем не виноваты. Скорее всего, таким образом человек просто ищет повод для ссоры или для расставания.

Любящие люди обычно слушают и слышат друг друга.

5. «Делай, как хочешь»

Эта фраза говорит о безучастности и отстраненности мужчины. Ему все равно, как ваши дела, что вы будете делать в сложной ситуации, как она, в конце концов, разрешится. Во всех вопросах, которые напрямую его не касаются, мужчина предлагает вам делать так, как хотите.

Любящий человек проявит участие и поможет с выбором. Он не бросит вас на распутье даже в мелкой бытовой проблеме. Хотя, пожалуй, взваливать на него решение каждой мелочи не стоит.

6. «Ты себя накручиваешь»

Эту фразу мужчины обычно произносят, когда их пытаются в чем-то уличить. И действительно существует шанс, что вы напридумывали ерунду и теперь накручиваете себя.

В такой ситуации следует взять себя в руки, хорошо все обдумать и спокойно объяснить, что вас тревожит. Но фраза «Ты накручиваешь себя» — это не ответ. Попросите мужчину озвучить его точку зрения. Если же он опять вернется к этой фразе, задумайтесь: вероятно, он уже давно к вам остыл.

7. «Я действительно люблю тебя»

Вы скажете: «Что за глупость? Он же говорит, что любит меня!» Но в этом случае усилитель «действительно» обычно используется в ситуациях, когда партнер в чем-то провинился и пытается доказать, что все еще любит вас. Эту фразу можно использовать как оправдание, объяснение своего гадкого поведения.

Если человек ежедневно по нескольку раз использует фразы из этого списка, а потом заявляет, что все же «действительно» любит вас, скорее всего, это не так. Вероятно, мужчина пытается манипулировать вашими чувствами.

Если же с пунктами из статьи вы в отношениях не сталкиваетесь вообще или сталкиваетесь очень редко, у вас нет причин сомневаться в искренности фразы «Я люблю тебя».

Иногда подобные слова мы можем услышать от раздраженных, огорченных или обиженных партнеров. Но, если мужчина испытывает к вам чувства, он постарается никогда их не произносить.

А какие фразы вы считаете показателями того, что партнер разлюбил?