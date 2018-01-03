Пять самых главных мужских комплексов

"Мне надо чаще ходить в спортзал"

Знаешь, какая процедура пластической хирургии быстрее всех набирает популярность среди мужчин? Липосакция. С одной стороны, малоподвижный образ жизни и холостяцкая фаст-фудовская диета делают свое черное дело. С другой стороны, тенденция такова, что все чаще с рекламных бордов на нас смотрят не только полуобнаженные красавицы, но и красавцы с мускулистыми телами. А все мы знаем, как мужчины любят глазами. И себя они тоже хотят любить. И мы, женщины, часто любим не только ушами, но и глазами, пишет Lady.tochka.net.

"Вот бы со спины пересадить их на макушку"

Каждый парень переживает по поводу своей начинающей редеть шевелюры. И ты даже не представляешь, как сильно переживает. Лысина - символ уходящей молодости. Если женщину хотят изуродовать в кино, ей надевают брекеты. Если хотят сделать то же с мужчиной - цепляют лысину. Поэтому не удивляйся отчаянным попыткам твоего бойфренда всякими ухищрениями или сомнительными препаратами задержать волоски подольше на своем месте.

"Как она отреагирует, когда узнает, где я работаю?"

Мало какой мужчина согласится пойти работать медбратом или воспитателем в детский садик. Не мужское это дело, понимаете ли (не будем сейчас о том, что мужчина-санитар - это нонсенс, а женщина-асфальтоукладчица - вполне себе норма). И дело тут даже не совсем в деньгах. Просто каждый мужчина частью имиджа своей мечты обязательно видит престижную профессию с совещаниями по Токийскому времени и важным документами в портфеле от Louis Vuitton.

"Когда она на каблуках, я совсем кажусь коротышкой"

Мы знаем, какого роста твой идеальный мужчина: хоть чуточку выше, чем ты на каблуках. Так вот, твой парень тоже так думает. И если чтобы сделать свою фигуру красивой, достаточно здорово питаться и регулярно ходить в спортзал, то с ростом ничего не поделаешь - каким родился, таким родился. Расскажем тебе по секрету, что именно поэтому тебе стоит обратить внимание на невысоких парней: из-за этого своего комплекса они стараются больше. Ну, ты же знаешь - комплекс Наполеона.

"Я не могу удовлетворить ее вот ЭТИМ"

Мужской комплекс №1: член. Сколько раз ни повторяй, что не размер имеет значение, а умение им пользоваться, он не успокоится. Просто он уверен, что каждая женщина мечтает о 30-сантиметровом болте в своей постели. О том, что секс с этим монстром доставит удовольствие только барышне со столь же внушительным влагалищем, никто не задумывается. А в последнее время их все чаще волнуют уже не только габариты, но и эстетика этого органа. Вот представляешь, не только короткий и тонкий, так еще и кривой! Ну, похихикали, и хватит. С комплексами любимого человека нужно обращаться бережно: не шутить, не язвить, не подчеркивать и постараться относиться с как можно большим терпением и пониманием.