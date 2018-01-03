Переезжаем? Исландия стала первой в мире страной, в которой мужчинам запретили платить больше женщин

С 1 января закон Исландии гласит, что любая компания или правительственное агентство с 25 и более штатными сотрудниками «должны получить государственную сертификацию о соблюдении политики равного вознаграждения». Компании, не соблюдающие этот закон, будут штрафоваться, сообщает Begemot.media.

Член правления Ассоциации по Правам Женщин Исландии Дагни Оск Арадоттир Пинд заявила, что законодательство является «механизмом обеспечения равноправия женщин и мужчин». Она добавила, что в Исландии «уже десятки лет» действует законодательство, положения которого должны были уравнять зарплаты женщин и мужчин, но разрыв в оплате труда по гендерному признаку все еще актуален.

«Законодательство, в основном, является механизмом, используя который компании и организации оцениваются с точки зрения равенства зарплаты у мужчин и женщин. Если оценка позитивна, то компания получает сертификат», — сказала она.

Исландия является первой страной, которая приняла подобный закон. Сначала страна объявила об этих намерениях в марте 2017 года в Международный женский день.

На сегодняшний день парламент Исландии почти на 50% состоит из женщин, а Всемирный экономический форум (ВЭФ) в течение последних девяти лет называл Исландию страной с самыми большими достижениями в сфере гендерного равенства, а также «лидером в области расширения политических прав женщин и мощным гарантом равенства в оплате труда».

В своем докладе ВЭФ отметил, что, несмотря на достижения Исландии в отношении равной оплаты, «гендерный разрыв в области экономических конкуренции и возможностей, и в сфере образовательных достижений» по-прежнему расширяется с годами, следуя общемировой тенденции. По оценкам организации, пройдет еще столетие до того, как общий гендерный разрыв во всем мире перестанет существовать.

Исландское правительство заявило, что оно намерено полностью исключить к 2022 году возможность существования разрыва в оплате труда мужчин и женщин.

«Я думаю, что теперь люди начинают понимать, что это систематическая проблема, которую мы должны решать новыми методами», — сказала Арадоттир Пинд в интервью.

«Я чувствую, что нам удалось повысить осведомленность населения и донести людям идею, что законодательство, которое у нас было, не работам, и потому нужно делать что-то еще», — добавила она.