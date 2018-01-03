Ночной жор: как не объедаться перед сном

Практически для каждого второго человека совершенно не составляет труда остаться без завтрака, без полдника, и даже обеда. Зато всю свою энергию мы с удовольствием выкладываем на ужине, пишет Хочу.

Как научиться слушать свой организм и не передать на ночь, особенно в этот период, когда столы каждого дома ломятся от вкусностей. Несколько несложных рекомендаций, которые помогут сохранить параметры вашего тела.

Наполните жизнь яркими красками

Согласитесь, влюбляясь, порой забываешь поесть. Так почему бы вам не придумать себе увлекательные занятия на каждый вечер, которые отвлекут от мыслей о холодильнике? По возможности, вечером ходите на выставки, театры, прогулки, пробежки. Если погода не летная, то найдите себе занятия в доме, к примеру, займитесь уборкой, стиркой, перестановкой, сортировкой и.т.д. Если вы будете увлечены чем-то, то еда вас будет привлекать намного меньше.

Разделите ужин на несколько этапов

Не ешьте все и сразу. Да, понимаем, так вкуснее, не хватает времени, и все остальное. Но подумайте, как много времени мы можем находить на ерунду типа социальных сетей, болтовню по телефону, просмотр вирусных роликов... Так вот, перед уходом с работы выпейте йогурт, съешьте творог, яблоко. Тогда, придя домой, вы не станете поедать все подряд, а сумеете контролировать калорийность своей еды.

Позвольте себе все

Запретное яблоко всегда сладкое, именно поэтому мы все время переедаем. Позвольте себе все, осознайте, что вас никто не контролирует, и ничего вам никто не скажет за то, что вы съедите сами весь торт и тарелку оливье. Как только вы примите это, у вас пропадет желание есть, пока брюки налазят.

Сделать еду более разнообразной

Чем больше компонентов включает блюдо (например, два кусочка разного мяса — телятина и курица, два вида гарнира, по ложке салата, овощи), тем медленнее вы ужинаете. Соответственно, насыщаетесь меньшим количеством. Мы часто перебираем именно из-за однообразия питания. После первых ложек привыкаем ко вкусу, забываем о пище, смотрим телевизор, беседуем, и незаметно для себя съедаем лишнее. Наложите в свою тарелку около 10 компонентов по одной неполной ложке, и ешьте без привыкания.

В любой непонятной ситуации ложитесь спать

Чаще всего мы переедаем из-за того, что всю ночь проводим за просмотром фильмов и различных телепередач. Выстраиваем возле себя фуршет, смотрим что-нибудь, абы смотреть, и не контролируем количество съеденного. А теперь представьте ту же самую ночь, те же самые фильмы и передачи, но без еды. Что, уже не так весело? Чем больше вы спите, тем больше худеете. Плохой сон негативно отображается на вашей фигуре.

Десерты после еды

Не ешьте сладости на голодный желудок. Во-первых, от этого поправляются, поскольку вы можете съесть очень большую порцию калорийных продуктов, пытаясь погасить чувство голода. Ешьте медленно, смакуя каждый кусочек. Конфету, например, можно разрезать на несколько частей и, долька за долькой, медленно, с удовольствием пить с ней чай. В таком виде вы съедите их гораздо меньше!

Вечерняя прогулка

Введите для себя традиционную вечернюю прогулку после ужина. Если вы будете знать, что после еды вам еще нужно выходить с дома, то желание много есть отпадет. Ведь чем больше вы съедите, тем тяжелее вам будет прогуливаться. Кроме того, вечерняя прогулка способна успокоить и улучшает сон.