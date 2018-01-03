Девять щелочных продуктов, которые помогут избежать ожирения, рака и сердечно-сосудистых заболеваний

1. Гречка

Вы точно полюбите гречку после прочтения этого! Во-первых, это отличный источник железа и витаминов. Более того, она предупреждает развитие сахарного диабета и нормализует работу сердечно-сосудистой системы. Всё ещё не впечатлены? Она обладает способностью поддерживать нормальную температуру тела в холодные дни!

2. Семена льна

Семена льна необходимы каждой женщине, страдающей от приливов! Также лён является богатым источник витамина Е, антиоксидантов и клетчатки, пишет Fabiosa.com/ru.

3. Дыня

Кто не знает о преимуществах потребления дыни? Если вы хотите поддерживать нормальный водный баланс и очищать свой организм от токсинов, вам точно следует есть дыни.

4. Швейцарский мангольд

В этом овоще содержится много щёлочи, которая защищает организм от вирусов, свободных радикалов и вредоносных бактерий. Также мангольд улучшает состояние сердечно-сосудистой системы.

5. Бананы

Бананы отлично контролируют уровень глюкозы в крови. Также они обогатят организм витаминами группы В, магнием, марганцем и калием.

6. Морковь

Если у вас плохое зрение, вам точно стоит начать есть морковь. Причина заключается в том, что морковь является отличным источником пигмента, который называется бета-каротин. Этот овощ также богат витаминами В8, К, А, железом и другими полезными веществами.

7. Оливковое масло

Оливковое масло найдётся на кухне практически у каждого. И на это есть веские причины. В своём составе оно содержит витамин Е, антиоксиданты и мононенасыщенные жирные кислоты. Вам стоит добавить оливковое масло в свой рацион, поскольку оно помогает регулировать уровень глюкозы в крови.

8. Ягоды

Если вы хотите улучшить функцию желудочно-кишечного тракта и надолго сохранить память, то ягоды – это то, что вам нужно. Вы также должны чаще есть ягоды, если хотите выглядеть молодо, поскольку они помогают бороться с признаками старения.

9. Виноград

В винограде содержится большое количество полифенолов. Эти антиоксиданты обладают мощной противоопухолевой активностью!