Молочница: восемь вопросов, которые обычно стесняются задать

1. Что такое молочница?

Это заболевание, которое вызывается грибковыми микроорганизмами рода Candida. Эти грибки и в норме присутствуют в нашем организме (как на коже, так и в некоторых внутренних органах), однако инфекционный процесс развивается только при определенных обстоятельствах, пишет Fabiosa.com/ru.

2. Почему она возникает?

Молочница практически никогда не возникает сама по себе, зачастую необходим провоцирующий фактор. Одна из основных причин развития кандидоза – снижение иммунитета (первичные или вторичные иммунодефицитные заболевания, прием антибактериальных или цитостатических препаратов). В группу риска попадают беременные, а также женщины, страдающие сахарным диабетом или принимающие гормональные контрацептивы. Еще одна частая причина возникновения кандидоза – постоянные стрессы.

3. Как по-другому называют молочницу?

Вагинальная грибковая инфекция, вагинальный кандидоз, вульвовагинальный кандидоз, кандидозный кольпит, кандидозный вагинит – все это синонимы одного и того же заболевания.

4. Бывает ли молочница у мужчин?

Конечно же, бывает. Но встречается она среди мужчин гораздо реже из-за анатомических особенностей строения наружных половых органов. Существует несколько клинических форм заболевания: воспаление крайней плоти (постит), воспаление головки полового члена (баланит) и воспаление мочеиспускательного канала (уретрит).

5. Передается ли молочница половым путем?

Да, кандидоз относится к группе заболеваний, передающихся половым путем. Следовательно, при выявлении заболевания необходимо воздержаться от половых контактов и пройти лечение противогрибковыми препаратами. При этом курс терапии в обязательном порядке проходит как сам пациент, так и его половой партнер.

6. Как проявляется заболевание?

Основные симптомы кандидоза половых органов:

болезненность и зуд в области влагалища;

диспареуния (боль во время полового акта);

затрудненное или болезненное мочеиспускание;

аномальные выделения из влагалища.

При возникновении вышеуказанной симптоматики следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

6. Чем опасна молочница?

При отсутствии адекватного лечения заболевания могут развиваться тяжелые осложнения: вторичная бактериальная инфекция, воспалительные заболевания органов мочевыделительной системы (цистит, уретрит, нефрит), простатит у мужчин, эрозия шейки матки у женщин и даже бесплодие.

7. Как проводится диагностика молочницы?

Многие инфекции половых органов имеют схожую симптоматику, поэтому поставить диагноз только на основании клинического обследования практически невозможно. Лабораторная диагностика подразумевает взятие образца влагалищных выделений и исследование его под микроскопом на наличие возбудителя кандидоза.

8. Какие существуют методы лечения?

Основной метод лечения молочницы – это противогрибковая терапия. Препараты могут применяться внутрь в таблетированной форме или местно в виде суппозиториев. Если лечение не помогает и кандидоз возвращается вновь и вновь, следует проверить свой иммунный статус.

Кандидоз половых органов – это патология, которая требует раннего выявления. Своевременная диагностика и качественное лечение заболевания обеспечат хорошие шансы на выздоровление и предотвратят развитие осложнений.