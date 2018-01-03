Видео: как сделать прическу каре, но не стричься

Фальшивый боб – вот название трюка. Давайте посмотрим, как его делает блогер Гилан Шарафани, пишет Fabiosa.com/ru.

Техника выполнения зависит от типа волос. В любом случае их нужно вымыть, высушить феном и щеткой, разделить на классический прямой пробор или глубокий боковой.

Итак, если у вас густые волосы, повторяйте за Гилан. Заплетите нижнюю секцию в несколько косичек и свяжите их. Верхнюю секцию начешите и подверните так, чтобы скрыть косички. Выпустите у лица несколько прядок.

Если волосы тонкие, затылочную часть лучше собрать в свободный пучок. Он выполнит функцию своеобразной подушечки. Дальше — по схеме.

Погрешности можно легонько причесать. Не помешает облако лака для блеска и фиксации. Вот и все – фейковый боб готов. Кстати, с ним когда-то ходила Кейт Бланшет. А потом и вправду отрезала волосы!