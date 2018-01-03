Старшекурсник изобрел инвалидную коляску для матери, чтобы та могла гулять с малышом

«Многие мои друзья имеют детей, гуляют с ними в колясках. А я не знала, что же мне делать», — поделилась Шарина с журналистами телеканала FOX 2.

Помочь ей взялся студент высшей школы иезуитов Детройта Олден Кейн. Он придумал конструкцию для кресла с малышом, которая может крепиться к маминой коляске. Это его исследовательский проект, поэтому он несколько раз консультировался с Шариной, чтобы уточнить пожелания молодой матери и обсудить возможные варианты будущего приспособления, сообщает Fabiosa.com/ru.

16-летний изобретатель учитывал, куда удобнее положить сумку с пеленками, где лучше обустроить крепление, как Шарин сможет передвигаться с такой конструкцией. Во главу угла была поставлена безопасность ребенка, чтобы позволить маме чувствовать себя спокойно, а также свободно ездить по улицам города.

В итоге из легких металлических трубок был создан опытный образец в виде конструкции, которая легко крепится к маминой коляске, и в ней размещается автокресло для малыша. Старшекурсник предъявил его всем для ознакомления.

К счастью, первый блин не оказался комом. Предложенный вариант вызвал большой интерес в обществе, поэтому Олден Кейн хотел бы сделать его доступным для большого числа людей, сталкивающихся с подобными проблемами.