Три процента женщин едят картошку фри сразу после секса, чтобы забеременеть

Эксперты ChannelMum неожиданно выяснили, что 3% женщин едят картошку фри, так как считают, что большое содержание соли в продукте помогает быстрее забеременеть. Разумеется, научных подтверждений этого предрассудка не существует, тем не менее когда-то сказанная, а вернее, написанная кем-то глупость ушла в массы и влияет на решения сотен не слишком образованных женщин, пишет Life.ru.

Впрочем, даже среди образованных представительниц прекрасного пола есть свои стереотипы. Так, 58% опрошенных рассказали, что делают упражнение "велосипед" в воздухе на протяжении как минимум трех минут после секса, а 37% — едят темный шоколад каждый день, еще столько же человек пьет ананасовый сок. Научных подтверждений того, что эти методы эффективны, также не существует.

Примечательно также, что некоторые женщины признались в том, что они носили носки во время секса, и это якобы помогло забеременеть. Этот миф — порождение испорченного телефона: дело в том, что исследователи действительно доказали пользу носков. Только не в плане беременности, а в попытках достичь оргазма. Те, кто занимается сексом в носках, легче добиваются успеха, это правда. Но все же вернемся к мифам о беременности.

5% женщин носят одежду зеленого цвета и используют зеленое постельное белье, считая, что этот способ им поможет стать родителями. 15% для достижения той же цели спят в полной темноте, а 1% опрошенных даже предлагают носить мужчинам замороженное белье...