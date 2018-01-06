Рецепт: запеченное мясо с вишневым соусом

Рецепт телятины в духовке с соусом из красного вина, вишни и молотой корицы.
6 января 2018 г., 12:30
Ингредиенты
телятина 1.5 кг
вишни без косточек 20-25 шт.
вишневый сок 125 мл
красное вино 125 мл
оливковое масло 4 ст.л.
мука 1 ст.л.
молотая корица 0.5 ч.л.
соль по вкусу
60 мин 8 порции
Мясо с вишневым соусом
1. Мясо помыть и обсушить. Сделать проколы ножом и нашпиговать телятину вишней. Натереть молотой корицей, пишет Ivona.bigmir.net.
2. Выложить мясо в глубокую форму для запекания. Полить половиной масла и запекать в разогретой до 180 С духовке, пока мясо не покроется румяной корочкой.
3. Полить мясо оставшимся маслом и присыпать мукой. Накрыть крышкой и готовить еще 30-40 минут, время от времени поливая красным вином и вишневым соком.
4. Готовое мясо вынуть из духовки и дать ему отдохнуть в течение 15-20 минут.