Рецепт: запеченное мясо с вишневым соусом

Ингредиенты

телятина 1.5 кг

вишни без косточек 20-25 шт.

вишневый сок 125 мл

красное вино 125 мл

оливковое масло 4 ст.л.

мука 1 ст.л.

молотая корица 0.5 ч.л.

соль по вкусу

60 мин 8 порции

Мясо с вишневым соусом

1. Мясо помыть и обсушить. Сделать проколы ножом и нашпиговать телятину вишней. Натереть молотой корицей, пишет Ivona.bigmir.net.

2. Выложить мясо в глубокую форму для запекания. Полить половиной масла и запекать в разогретой до 180 С духовке, пока мясо не покроется румяной корочкой.

3. Полить мясо оставшимся маслом и присыпать мукой. Накрыть крышкой и готовить еще 30-40 минут, время от времени поливая красным вином и вишневым соком.

4. Готовое мясо вынуть из духовки и дать ему отдохнуть в течение 15-20 минут.