Благодаря лунному календарю ты сможешь узнать, когда в январе 2018 года лучше всего проводить различные манипуляции с волосами и стоит ли менять имидж в самый зимний месяц.
Благодаря лунному календарю ты сможешь узнать, когда в январе 2018 года лучше всего проводить различные манипуляции с волосами и стоит ли менять имидж в самый зимний месяц, пишет Lady.tochka.net.
Когда стричься: лунный календарь стрижек на январь 2018 года
Благоприятные дни для стрижки волос в январе: 3, 5, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31 числа.
Дни, когда следует воздержаться от стрижки волос: 1, 2, 6, 7, 10, 15, 17, 23, 25, 28 числа.
А теперь подробнее рассмотрим, в какие дни и почему лучше стричься в январе 2018 года, и как стрижка может повлиять не только на прическу, но и на жизнь в целом.
Лунный календарь стрижек на январь 2018 года – ежедневный прогноз
1 января – не стоит стричься сегодня.
2 января – стрижка в этот день может привести к болезни.
3 января – стрижка принесет позитив и удачу в делах.
4 января – нейтральный день для смены прически.
5 января – неплохой день для смены имиджа.
6 января – не стоит сегодня проводить манипуляции с волосами.
7 января – сегодня стричься нельзя.
8 января – не стоит менять имидж сегодня.
9 января – подходящий день для визита в парикмахерскую.
10 января – плохой день для стрижки, приводящий к негативу.
11 января – нейтральный период для стрижки волос.
12 января – подходящий день для стрижки.
13 января – сегодняшняя стрижка улучшит твое настроение.
14 января – позитивный день для похода к парикмахеру.
15 января – не стоит сегодня стричься, чтобы не провоцировать скандал.
16 января – смена прически принесет удачу.
17 января – новая стрижка ухудшит настроение.
18 января – отдайся в руки парикмахера, и твои волосы оздоровятся.
19 января – перенеси стрижку на другой более подходящий день.
20 января – смена прически пойдет на пользу здоровью.
21 января – подходящий день для стрижки, приносящий удачу.
22 января – избавляясь от лишней длины волос, избавишься от плохих эмоций.
23 января – не нужно укорачивать волосы сегодня.
24 января – подходящий день для смены имиджа.
25 января – не нужно укорачивать волосы сегодня, чтобы сохранить здоровье.
26 января – хороший день для укорачивания волос, приносящий прибыль.
27 января – стрижка привлечет хорошее настроение.
28 января – сегодня нежелательны эксперименты над собой.
29 января – хорошее время для стрижки.
30 января – сегодняшняя смена прически поможет разбогатеть.
31 января – сегодняшняя стрижка будет удачной.