Благодаря лунному календарю ты сможешь узнать, когда в январе 2018 года лучше всего проводить различные манипуляции с волосами и стоит ли менять имидж в самый зимний месяц, пишет Lady.tochka.net.

Когда стричься: лунный календарь стрижек на январь 2018 года

Благоприятные дни для стрижки волос в январе: 3, 5, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31 числа.

Дни, когда следует воздержаться от стрижки волос: 1, 2, 6, 7, 10, 15, 17, 23, 25, 28 числа.

А теперь подробнее рассмотрим, в какие дни и почему лучше стричься в январе 2018 года, и как стрижка может повлиять не только на прическу, но и на жизнь в целом.

Лунный календарь стрижек на январь 2018 года – ежедневный прогноз

1 января – не стоит стричься сегодня.

2 января – стрижка в этот день может привести к болезни.

3 января – стрижка принесет позитив и удачу в делах.

4 января – нейтральный день для смены прически.

5 января – неплохой день для смены имиджа.

6 января – не стоит сегодня проводить манипуляции с волосами.

7 января – сегодня стричься нельзя.

8 января – не стоит менять имидж сегодня.

9 января – подходящий день для визита в парикмахерскую.

10 января – плохой день для стрижки, приводящий к негативу.

11 января – нейтральный период для стрижки волос.

12 января – подходящий день для стрижки.

13 января – сегодняшняя стрижка улучшит твое настроение.

14 января – позитивный день для похода к парикмахеру.

15 января – не стоит сегодня стричься, чтобы не провоцировать скандал.

16 января – смена прически принесет удачу.

17 января – новая стрижка ухудшит настроение.

18 января – отдайся в руки парикмахера, и твои волосы оздоровятся.

19 января – перенеси стрижку на другой более подходящий день.

20 января – смена прически пойдет на пользу здоровью.

21 января – подходящий день для стрижки, приносящий удачу.

22 января – избавляясь от лишней длины волос, избавишься от плохих эмоций.

23 января – не нужно укорачивать волосы сегодня.

24 января – подходящий день для смены имиджа.

25 января – не нужно укорачивать волосы сегодня, чтобы сохранить здоровье.

26 января – хороший день для укорачивания волос, приносящий прибыль.

27 января – стрижка привлечет хорошее настроение.

28 января – сегодня нежелательны эксперименты над собой.

29 января – хорошее время для стрижки.

30 января – сегодняшняя смена прически поможет разбогатеть.

31 января – сегодняшняя стрижка будет удачной.