Секреты красоты француженок: топ-пять бьюти-правил, которые нужно знать каждой девушке

Естественный и натуральный цвет лица. Большая часть французских девушек даже не заморачиваются о техниках контуринга, оставляют на полке матовые тональные средства и тяжелые пудры. Но в чем же секрет их сияющей кожи? Первое — тщательный уход за кожей лица. Второе — натуральный повседневный макияж: тушь для ресниц, немного румян и нейтральная помада, пишет Lady.tochka.net.

Небрежная укладка. Главная фишка всех француженок — небрежная, естественная укладка на длинные волосы. Парижанки могут купить дешевую одежду, но экономить на стрижке и покраске волос они никогда не станут. Чтобы небрежно уложить волосы достаточно лишь высушить волосы феном с диффузором, нанести немного мусса для укладки и хаотично распределить средство пальцами. Еще несколько минут, чтобы закрепить эффект с помощью фена — и вуаля, небрежная прическа во французском стиле готова!

Натуральные брови. Ты когда-нибудь видела французских девушек с ярко накрашенными бровями темных цветов? Парижанки делают выбор в пользу объемных, пушистых и густых бровей. Слишком прокрашивать брови не стоит, лучше использовать только гель с щеточкой, с их помощью и зафиксируй форму.

Всегда красная помада. Яркий акцент на губы — главная деталь в бьюти-образе француженок. Парижанки обожают красную помаду и используют ее даже в повседневном макияже. Как утверждают француженки, именно красная помада придает им уверенность, игривость, сексуальность, ведь с ней они чувствуют себя настоящими королевами.

Всегда использовать солнцезащитный крем. Француженки просто помешаны на том, чтобы всегда и везде использовать увлажняющие кремы с солнцезащитным фактором 50+. По мнению парижанок, чтобы продлить молодость и упругость кожи, нужно использовать солнцезащитные крема, так как солнце старит кожу.